مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن “Qalby Etmaan” في رمضان 2024 علي قناة ابو ظبي TV

حظي برنامج قلبي اطمأن باستحسان كبير من المشاهدين بفضل محتواه الهادف والمؤثر ونظرا لشعبيته الواسعة فإن الإعلان عن موعد عرضه يثير اهتمام الجماهير وترقبهم بشكل كبير خاصة في شهر رمضان المقبل يترقب الجمهور بفارغ الصبر عرض البرنامج الذي يعد من أبرز البرامج التي تعكس القيم الإنسانية وتلامس القلوب بمواضيعها الملهمة والمؤثرة تقدم الحلقات قصصا واقعية وملهمة تلقى استحسانا وتفاعلًا كبيرين من المشاهدين الذين يتطلعون للتأثر والاستفادة من الدروس والقيم التي ينقلها البرنامج بفضل توجيهه الهادف ومحتواه الذي يلامس الجوانب الإنسانية العميقة يترقب الجمهور بفارغ الصبر عرض كل حلقة من برنامج قلبي اطمأن في شهر رمضان المقبل للاستمتاع بتجربة تلفزيونية تحمل العديد من الدروس والمعاني القيمة.

مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن

من المقرر أن يبدأ عرض برنامج قلبي اطمأن في بداية شهر رمضان المبارك وذلك في يوم 11 مارس يترقب المشاهدين بشغف هذا البرنامج نظرًا لمحتواه المؤثر والهادف الذي لاقى استحسانًا كبيرًا يعتبر إعلان موعد عرضه محل اهتمام الجماهير مما يدل على شعبيته الكبيرة ويزيد من ترقبهم لمتابعته خلال شهر رمضان المقبل بالنسبة لمواعيد عرض البرنامج حسب التوقيتات المحلية في بعض الدول فقد تم تحديدها على النحو التالي:

في دولة الإمارات العربية المتحدة سيعرض البرنامج في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

أما في المملكة العربية السعودية، فسيكون عرض البرنامج في نفس التوقيت أي في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

وفيما يخص مصر سيتم عرض البرنامج في الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

برنامج قلبي اطمأن يتميز بمحتواه الذي يلامس القلوب ويحمل الرسائل الإيجابية مما جعله محط اهتمام الجماهير في شهر رمضان الذي يعتبر فترة مهمة للمشاهدين لاختيار البرامج التي يرغبون في متابعتها خلال الشهر الكريم.

برنامج قلبي اطمأن

يعد برنامج قلبي اطمأن برنامج إنساني استثنائي حيث تم عرضه لأول مرة في الثالث عشر من مايو 2018 ومنذ ذلك الحين نال إعجاباً واسع النطاق على منصات التواصل الاجتماعي يتميز البرنامج بتقديم المساعدة والدعم للأشخاص الذين يواجهون تحديات ومشاكل مختلفة في حياتهم اليومية تفاعلت الجماهير بشكل كبير مع البرنامج نظرا لقيمه الإنسانية والمحتوى القيم الذي يقدمه حيث لمس البرنامج مشاعر الكثيرين وأثر في نفوسهم بطريقة إيجابية حقق البرنامج نسب مشاهدة مرتفعة، مما يعكس تأثيره الكبير على الجمهور والمجتمع.