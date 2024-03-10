اعمليها من غير مجهود.. اسهل طريقة لعمل عجينة القطايف الهشة في رمضان

ساعات قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك ومع دخول شهر رمضان تتسابق النساء من أجل صنع الحلويات اللذيذة التي تزين بها سفرتها وتسعد بها أفراد أسرتها بعد ساعات الصيام الطويلة ومن أشهر هذه الحلويات الرمضانية القطايف التي زينت سفرة رمضان لأعوام طويلة وسعيا من النساء إلى توفير المال تسعى لعمل حلويات في المنزل من أجل الحصول على جودة عالية ونظافة مضمونة وتوفير المال لذلك نقدم لك في المقال التالي طريقة عمل عجينة القطايف الهشة بخطوات سهلة وبسيطة تابعي المقال.

ازاي أعمل عجينه القطايف في البيت؟

وإليك عزيزتي هذه المقادير التي يمكن من خلالها عمل عجينة القطايف ولكن عليك استخدام دقيق خاص بالحلويات واستخدام مكونات ذات جودة عالية من أجل الحصول على قطايف هشة ولذيذة:

1/2 كيلو دقيق.

2 معلقة من النشا.

2 ملعقة من السكر.

2 ملعقة من البيكنج بودر.

2 كوب ماء.

ملعقة من ماء الزهر.

1/2 كوب من دقيق السميد.

ما هي خطوات عمل عجينة القطايف.

وإليك خطوات عجينة القطايف الهشة بطريقه سهله وبسيطه: