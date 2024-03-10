أرقام الاشتراك في فوازير غازي الذيابي الموسم الرابع في رمضان 2024 ومواعيد عرضة
موسم رمضان القادم يعد بانطلاقة الموسم الرابع من مسابقة فوازير غازي الذيابي حيث يتاح للمشاركين فرصة الفوز بسيارات لكزس دون الحاجة إلى الالتزام بأي شروط أو قيود وفقا لتأكيدات مقدم البرنامج رجل الأعمال السعودي البارز غازي الذيابي يظل الذيابي ملتزما بتقديم جوائز ثمينة لمتابعيه ويستعرض ذلك من خلال برنامجه الرمضاني الذي يتضمن العديد من الألغاز والفوازير مسابقة فوازير غازي الذيابي في الموسم الرابع تتيح الفرصة للمشاركين بالفوز بجوائز قيمة وتعد هذه الفعالية فرصة رائعة للمشاركين للاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها في شهر الخير والبركة تعمل الفوازير على تحدي المشاركين وتفجير عقولهم في سبيل الفوز بالجوائز القيمة مما يجعل البرنامج محط أنظار الجماهير في شهر رمضان.
أرقام الاشتراك في فوازير غازي الذيابي
يمكن الآن المشاركة في مسابقة فوازير غازي الذيابي من خلال الاتصال بأحد الأرقام التالية المخصصة للمشاركة:
- للمشاركة عبر شبكة STC يرجى الاتصال بالرقم: 0535527889.
- للمشاركة عبر شبكة موبايلي يرجى الاتصال بالرقم: 0544023046.
- للمشاركة عبر شبكة زين يرجى الاتصال بالرقم: 0592732536.
هذه الأرقام متاحة لجميع المشتركين في شبكات الاتصالات المختلفة في المملكة وتم تخصيصها خصيصا لتلبية احتياجات المشاركين في المسابقة يمكن الاتصال بأي من هذه الأرقام للمشاركة في المسابقة والاستمتاع بالألغاز والجوائز المثيرة التي تقدمها.
فوازير غازي الذيابي الموسم الرابع
للمتابعين من جميع أنحاء الوطن العربي الاشتراك في المسابقة دون أية قيود أو شروط، مما يعني أن الفائزين قد يأتون من دول متعددة في الوطن العربي هذا العام وتأتي النسخة الجديدة من البرنامج برعاية من شركة دخون الإماراتية.
بدلاً من البث التلفزيوني سيكون البرنامج متاحا حصريا عبر الإنترنت وسيتم بثه عبر الحساب الرسمي لرجل الأعمال غازي الذيابي، الذي سيقدم قريبا مزيدا من التفاصيل حول كيفية المشاركة ومواعيد إصدار الألغاز للمتابعين الراغبين في الفوز بسيارة لكزس من آخر الموديلات.
سيتم الإعلان عن الفائز بالسيارة خلال بث مباشر حيث سيتم اختيار مشترك عشوائي من بين المشاركين في كل حلقة ليحصل على سيارة لكزس من أحدث الموديلات من المتوقع أن يتم الاحتفاظ بهذا النمط على مدار شهر رمضان مما يضفي على المسابقة جوًا من التشويق والحماس لدى المشاهدين.