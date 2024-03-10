“الاثنين ام الثلاثاء” أول يوم رمضان في العراق ديوان الوقف السني والشيعي

في خبر عاجل من عدة مصادر رسمية تم إعلان من قبل العراق عن موعد أول يوم في شهر رمضان المبارك لعام 2024، لذا في مقالنا التالي سوف نتعرف متى أول يوم رمضان في العراق.

أول يوم رمضان في العراق

حسب ما أفاد مصدر الوقف الشيعي في العراق، فانه تعذر رؤية هلال رمضان، وسيكون يوم الإثنين الغد هو يوم مكمل لشهر شعبان، وبالتالي فإن اول يوم رمضان لعام 2024 يوافق يوم الثلاثاء بتاريخ 12-3-2024، أما حسب ديوان الوقف سني وإقليم كوردستان في العراق يعلن الاثنين أول يوم من شهر رمضان المبارك بتاريخ 2024-3-11.

تحري هلال رمضان

الجدير بالذكر أن المسلمين في العالم العربي يترقبون رؤية هلال رمضان اليوم الاثنين، وحسب عدة مصادر فإنه يصعب رؤية هلال رمضان في أي مكان في الوطن العربي بمختلف الطرق، هذا وأعلنت العديد من الدول أبرزها قطر والسعودية عن أول يوم في رمضان المبارك يوم الثلاثاء.