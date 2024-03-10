“الطائفة التي ارعبت العالم” مسلسل الحشاشين الحلقة 1 الاولي بطولة كريم عبد العزيز بجودة HD علي DMC

تتزايد رغبة المواطنين في معرفة مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين في شهر رمضان لعام 2024 حيث يلجأ الكثيرون إلى استخدام محرك البحث جوجل للحصول على هذه المعلومات يعتبر هذا البحث عن مواعيد العرض جزءا من استعداداتهم لمتابعة الدراما الرمضانية خاصة مع توقعاتهم بقيام الفنان القدير كريم عبد العزيز بدور بطولة المسلسل يهدف المشاهدون ومحبو الدراما إلى التأكد من جدول العروض والقنوات الناقلة لمسلسل الحشاشين مما يعكس حجم الاهتمام والترقب الذي يحيط بهذا العمل الفني المنتظر تحقيقا لهذا الغرض يستخدمون جوجل للبحث عن المعلومات الدقيقة حول مواعيد العرض والقنوات الناقلة لضمان عدم فوت أي جزء من الأحداث المثيرة لهذا المسلسل المنتظر.

مسلسل الحشاشين الحلقة 1 الاولي

أكد المخرج بيتر ميمي أنه قد اكتملت تصوير جميع حلقات المسلسل بالفعل وتم تحديد القنوات التي ستبثه حيث من المقرر عرض الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين يوم 11 مارس 2024 وهو يوم الاثنين الموافق لأول أيام شهر رمضان ومع ذلك لم تعلن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية حتى الآن عن مواعيد بث المسلسل على القنوات التي ستعرضه.

من المقرر أن يعرض المسلسل على قناة دي إم سي خلال شهر رمضان بالإضافة إلى توفره على منصة وايتشات الإلكترونية يعتبر هذا المسلسل ملحمة تاريخية مثيرة حيث ستتألف من 30 حلقة وتدور أحداثه في القرن الحادي عشر ويتناول تأسيس طائفة الحشاشين بقيادة حسن الصباح وانتشار الرعب في البلاد بسبب أعمالهم القتلية.

ابطال مسلسل الحشاشين

يضم فريق مسلسل الحشاشين نخبة من النجوم المميزين حيث يتصدر النجم كريم عبد العزيز القائمة ويعتبر نضال الشافعي من بين الأسماء الرئيسية في العمل يلتحق بهما الفنان فتحي عبد الوهاب والفنان أحمد عيد مما يضفي على العمل طابعًا مميزا.

يشارك في المسلسل أيضا الفنانة ميرنا نور الدين والفنانة نيكولا معوض بالإضافة إلى الفنان محمد رضوان والفنان سامي الشيخ اللذين يعتبران إضافات قوية للمسلسل ومن ثم يكمل الفنان عمر الشناوي والفنانة نور إيهاب والفنان ياسر علي ماهر والفنانة سوزان نجم الدين الفريق النجومي مما يجعل تشكيل الفريق متكاملاً ومتنوعا.