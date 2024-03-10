عاجل .. غداً أول أيام شهر رمضان في السعودية أعرف توقيت صلاة الفجر والمغرب في المملكة
تنتظر الجماهير الإسلامية بفارغ الصبر حلول شهر رمضان المبارك، الذي يعتبر شهر الصيام والعبادة المباركة في الإسلام، وفي خبر يترقبوه الملايين فقد أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أن يوم غد الاثنين، سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2024.
الرؤية في مرصدي سدير والحريق
وتم تأكيد الخبر وذلك بعد أن قام المراسل بالتأكيد على رؤية هلال شهر رمضان الكريم في مرصدي سدير والحريق، وإلى الآن فقد تعذرت رؤية الهلال
الرصد بواسطة التقنية الفلكية
وفي تطور ملحوظ، استخدم مركز الفلك الدولي تقنية التصوير الفلكية من مرصد الختم الفلكي، لمحاولة رصد هلال شهر رمضان، وقد أكد المركز على صفحته على موقع “إكس”، أن هذه التقنية المتميزة بقوتها الفائقة، لم تظهر نتائج واضحة عند توجيه التلسكوب نحو موقع الهلال، على الرغم من صفاء السماء.
تفاوت مواعيد بداية رمضان حول العالم
في سياق متصل، أعلنت الإمارات وقطر وسوريا أن يوم غدٍ الاثنين سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك، بينما أكد مجلس الإفتاء الأسترالي أنه يوم الثلاثاء المقبل سيكون أول أيام الصيام في أستراليا.
وتأتي هذه التصريحات لتؤكد على التفاوت في مواعيد بداية شهر رمضان حول العالم، حيث يعتمد الأمر على رؤية الهلال في كل بلد، مما يؤدي إلى اختلاف توقيت بداية الصيام والعبادة.
مواعيد الصلاة أول يوم رمضان في السعودية
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الاثنين
|1
|11 مارس, 2024
|04:55 am
|12:11 pm
|03:34 pm
|06:08 pm
|07:38 pm
دعاء الإفطار في رمضان
- دعاء الصائم قبل الافطار “اللهم إنّي لكَ صمت، وبكَ آمنت وعليك توكّلت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلّت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله”.
- ادعية للصائم قبل الافطار اللهم يا ربّنا الرّحيم، نسألك مع هذه السّاعات المُباركة أن لا تجعل لنا ذنبًا إلّا غفرته، ولا همًا إلا فرّجته، ولا دينًا إلّا قضيته، اللهم أكرمنا بما تشتهي النفس وتهوى.
اللهم تقبّل منّا الصّيام والقيام، ولا تضرب به وجوهنا يوم نلقاك وأنتَ راضٍ عنّا يا كريم، اللهم أجزنا عن اللغة إحسانًا، وعن الذّنب عفوًا منك وغفرانًا.
- دعاء قبل الافطار للصائم اللهم عليك توكّلت وإليك أنبت، لا حولَ ولا قوّة إلّا بك، اللهم إنّي لكَ صُمت وعليك توكّلت، وعلى رزقك الذي قسمت لي أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر بإذن الله.
- دعاء لنفسي قبل الافطار اللهم يا ربّ العرش العظيم، أعوذ بكَ ما آلت إليه الظّروف، وأشكو إليك ضعف النّفس وشتات القول، وقلّة الحيلة، فاجبر مُصابي وأصلح لي شأني كُلّه، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.