دعاء رؤية الهلال رمضان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحذر من الدعاء المكذوب

يستقبل المسلمون شهر رمضان بفرحة كبيرة، ويبحثون عن المأثور عن نبيهم صلى الله عليه وسلم في استقبال الشهر، حيث كان يستقبل الشهر بالدعاء فمَا هو دعاء رمضان المأثور عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، في حين أن هناك الكثير يروج لأدعية لم تثبت عن النبي صلى الله عيله وسلم.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نبين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال شهر رمضان، ونحن إلى ذلك نحذر من الأدعية التي لم تصح ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

دعاء رؤية هلال رمضان

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستقبل الشهر بهذا الدعاء الوارد عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ قال: “اللَّهُمَّ أهلّهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ” رواه الترمذي وحسنه، وعند الدارمي بلفظ: “اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ”.

فهذه كانت سنته صلى الله عليه وسلم وما أجمل أن نستقبل هذا الشهر المبارك بهذا الدعاء الذي نسأل الله فيه التوفيق إلى كل خير وإلى ما يحب ويرضى.

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين

دعاء اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين لم يثب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان سؤال الله عز وجل أن يبلغنا رمضان شيء حسن إلا أن التعبد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا الدعاء فتركه احسن وأن نكتفي بما ثب عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى.

فمن اجمل ما نستقبل به رمضان أن ندعوا دعاء رؤية الهلال الوارد عن النبي وأن نكتفي بذلك سائلين الله أن يهدينا إلى كل خير وان يصرف عنا كل شر.