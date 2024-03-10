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“سكنات عدل 𝐀𝐀𝐃𝐋 𝟑” كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر inscription aadl dz 2024 والشروط خطوة بخطوة
سكنات عدل 3
أعلنت وكالة عدل في الجزائر عن توافر سكنات عدل 3 وذلك بالنسبة للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على سكن باقساط مريحة ومناسبة، وذلك بعد نجاح سكنات عدل 1، 2 الذي تم اطلاقها من قبل، وتلك السكنات عبارة عن وحدات سكنية قامت الحكومة الجزائرية بدعمها ومنحها لأصحاب الدخل المتوسط، وقد وضعت الحكومة الجزائرية بعض الضوابط والأحكام لمن يرغب في التسجيل في سكنات عدل 3 والاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة الجزائرية إلى مواطنيها.
سكنات عدل 3
كشف رئيس دولة الجزائر عبد المجيد تبون انه لابد من اتباع بعض الخطوات لمن يرغب في التقديم في سكنات عدل 3، وتلك الخطوات هي:
- الخطوة الأولى: يجب الدخول على موقع وكالة عدل الرسمي.
- الخطوة الثانية: يجب تسجيل الدخول عن طريق كتابة البريد الالكتروني الخاص بالمتقدم وكلمة السر.
- الخطوة الثالثة: لابد من النقر على سكنات عدل.
- الخطوة الرابعة: يجب ملء الاستمارة بكافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- الخطوة الخامسة: لابد من ادراج كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.
- الخطوة السادسة: يجب تسديد كافة المصروفات المطلوبة، ثم النقر على طباعة الاستمارة وانتظار وصول الرد من قبل الجهات المختصة سواء بالقبول أو الرفض.
شروط التقديم على سكنات عدل
حددت وكالة عدل بعض الشروط التي لابد أن تتواجد فيها الأشخاص المتقدمين للحصول على سكنات عدل، وتلك الشروط هي:
- الشرط الأول: أن يكون المقدم للحصول على سكنات عدل الزوج أو الزوجه ولا يجوز تقديم الاثنين معاً.
- الشرط الثاني: لابد أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم بشكل مستمر في الجزائر.
- الشرط الثالث: لا يمكن أن يكون المتقدم قد حصل على أي وحدات سكنية من سكنات عدد واحد واثنين السابقة.
- الشرط الرابع: لا يمكن أن يقل دخل المتقدم عن 18 ألف دينار ولا يتخطى 24 ألف دينار جزائري.
- الشرط الخامس: لا يمكن أن يكون لدى المتقدم أي عقارات أو قطع أراضي.