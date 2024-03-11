استعلم الان من هنا.. جميع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وكيفية الاستعلام من خلال منصة مظلتي العراقية لعام 2024

تعتبر الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من البرامج المهمة المختصة بالدعم التي يتم تقديمها للعديد من المواطنين الحاملين للجنسية العراقية، حيث تقوم الحكومة العراقية بتقديم الدعم من أجل مساندة المواطنين ذوي الطبقة المنخفضة في كافة محافظات دولة العراق، ولهذا سنتعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وخطوات الاستعلام عن الأسماء.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

بعد قيام المواطنين تقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية يمكن أن يكون المواطن المقدم من ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية، كما يجب تحقيق جميع الشروط المطلوبة للتقديم، حيث أنه من ضمن المستندات المطلوبة هي تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية، كما أنه من الفئات المستفيدة من هذا الدعم النساء الأرامل وأيضًا الأسر الفقيرة، كذلك العاطلين عن العمل.

كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية

قامت الحكومة في دولة العراق بإنشاء منصة مظلتي الإلكترونية، حيث تقوم هذه المنصة على تقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في دولة العراق، كما أنه يمكن استخراج أسماء المواطنين المستحقين للرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي، من خلال القيام بالخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة مظلتي.

قيام المواطن باختيار أيقونة الاستعلام عن أسماء المواطنين المستحقين للرعاية الاجتماعية.

كما يقوم المواطن بتسجيل جميع البيانات اللازمة للاستعلام عن النتيجة.

ثم يقوم المواطن باختيار المحافظة التي يسكن بها.

سوف يتم ظهور الملفات التي تحمل نتائج المقبولين في الرعاية الاجتماعية في شكل Pdf.

قيام المواطن بالنقر على أيقونة تحميل هذه الملفات.

يمكن للمواطن فتح الملف بعد التحميل، والبحث عن الاسم المراد معرفة نتيجته.

المستندات اللازمة للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية

بعد التعرف على طريقة الاستعلام على اسماء الرعاية الاجتماعية، يجب التعرف على المستندات والأوراق اللازمة للحصول على الدعم من دولة العراق، والتي منها: