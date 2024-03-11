طريقة ناجحة 100%.. طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل زي المحلات جربيها ولن تندمي ابدا

مع بدء شهر رمضان الكريم تقوم العديد من السيدات وربات المنزل بالتساؤل عن طريقة عمل عجينة القطايف، فمن المعروف أنه في هذا الشهر تقوم النساء بصنع مختلف أطباق الحلويات والمأكولات أيضًا الشهية واللذيذة، وتعد القطايف من الحلويات المشهورة والمعروفة التي يتم إعدادها كطبق أساسي في رمضان، وفيما يلي سنوفر لكم طريقة إعدادها بسهولة.

طريقة عمل عجينة القطايف

القطايف من ضمن الحلويات اللذيذة التي تُحضر في شهر رمضان الكريم، لهذا فمع اقتراب هذا الشهر ترغب الأمهات في التعرف على طريقة عمل عجينة القطايف، فمن الممكن إعدادها بسهولة بإحضار المقادير التالية:

1/2 كيلو دقيق أبيض.

ملعقتان من البيكينج باودر.

ملعقتان من النشا.

إحضار ملعقتان من السكر.

1/2 ملعقة عصفر.

ملعقة واحدة من ماء الورد.

1/2 كوب سميد.

كوبان من الماء.

خطوات تحضير عجينة القطايف

يمكنك إعداد عجينة القطايف بكل سهولة باتباع الخطوات التالية:

في البداية يلزم عليك مزج المقادير الجافة مع بعضهم البعض بشكل جيد.

بعد ذلك قومي بوضع الماء بصورة تدريجية حتى يصير القوام كعجين الكيك.

بعدها اتركي عجينة القطايف إلى أن تخمر جيدًا.

عليك تسخين الصينية جيدًا ويلزم أن تكون مدهونه بالزيت، وتوضع القطايف باستخدام الملعقة، ومن ثم يتم تركها حتى يكون بها فقاعات، واللون الخاص بها ذهبي.

بعد ذلك ارفعي القطايف من النار، ومن ثم قومي بتغطيتها من خلال قطعة قماش قطنية حتى تستخدمينها، كما أنه من الممكن أن تقومي بحفظ القطايف داخل الثلاجة حتى مرور سبعة أيام بغير حدوث تغيير بها.

طريقة تخزين القطايف فى الفريزر

يمكن تخزن القطايف جاهزة على القلي فى الفريزر حيث ستم تجهيزها بالحشو المفضل سواء حلو أو حادق وتقفل جيدا ثم ترص في اطباق فوم أو الومنيوم وتغلف بالبلاستيك جيدا ويتم ادخالها الفريزر وحين الاستخدام لن تحتاج ربة المنزل لشئ سوي قليها.