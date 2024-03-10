دائما بيحضر معانا على سفرة رمضان “موعد عرض برنامج رامز جلال الحلقة الاولى 2024” .. مين هو الضحية

يرتفع التساؤل من جانب الأشخاص حول موعد عرض برنامج رامز جلال الحلقة الاولى 2024، فمن الجدير بالذكر أن الفنان رامز جلال قام بإثارة فضول المواطنين عقب طرحه الإعلان التشويقي المتعلق ببرنامجه، وتجدر الاشارة من أنه من المفترض أن يتم عرض هذا البرنامج في هذا في هذا الشهر الجاري من مارس بموسم رمضان 2024، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم موعد عرض هذا البرنامج.

موعد عرض برنامج رامز جلال الحلقة الاولى 2024

يقوم برنامج رامز جلال بعرض العديد من المقالب رمضان 2024 والذي يكون اسمه رامز جاب من الآخر عقب الإفطار بشكل مباشر وذلك في تمام الساعة 6:00 مساء على حسب توقيت القاهرة، وأيضا في تمام الساعة 7:00 مساء على حسب توقيت السعودية وتجدر الاشارة بان قناة ام بي سي مصر سوف تقوم بعرض هذا البرنامج وقد جاء تردد تلك القناة كالآتي:

التردد 12015

معدل الترميز 27500

معدل استقطاب عمودي

القمر الصناعي نايل سات.

ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2024

هناك العديد من الأخبار الشائعة والمنتشرة بخصوص إصابة ضحايا برنامج رامز جلال، إذ أن الفنانة سمية الخشاب تمت إصابتها وكذلك الفنانة ايتن عامر بجروح قد تسببت في دخوله المستشفى، كما أن الفنانة شيرين قد تمت إصابتها ايضا بشرخ في القدم وتمت إصابة الاعلامي عبد الناصر زيدان بكسر باليد، وتجدر الإشارة بأن القائمه الخاصة بالضيوف هذا البرنامج اختلفت تشتمل على أسماء عديدة من الفنانين وكذلك لاعبي الكرة، بالإضافة إلى مغنيين إذ أن البرنامج قام باستضافة المطرب محمود العسيلي بالإضافة إلى لاعب كرة القدم امام عاشور وغيرهم من الأشخاص الآخرين.