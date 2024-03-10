لاعب كرة قدم شهير!! .. اول ضحية في برنامج رامز جاب من الأخر 2024 “هتموت من الرعب والضحك”

يقوم عدد كبير جدا من المواطنين بالبحث عن اول ضحية في برنامج رامز، فكما نعلم أن برنامج رامز هو برنامج مشهور ومعروف للغاية ومن الجدير بالذكر أنه مع اقتراب شهر رمضان الكريم يرتفع تساؤل من جانب الأشخاص حول معرفة ضيف الحلقة الاولى من هذا البرنامج، وتجدر الإشارة أن هذا البرنامج سينطلق غدًا الاثنين الحادي عشر من مارس 2024 فسيتم عرضه على قناة ام بي سي مصر وتجدر الاشارة أيضا بأن هذا البرنامج يكون من ضمن برامج المقالب المعروفة جدا بالوطن العربي، وفيما يلي سوف نرفق لكم ضيف الحلقة الاولى من هذا البرنامج.

اول ضحية في برنامج رامز جاب من الأخر

يزداد البحث من جانب الأشخاص حول معرفة اول ضحية في برنامج رامز وتفاصيلها، إذ إنهم يرغبون في معرفة ضيف تلك الحلقة الأولى، ومن الجدير بالذكر أنه إلى هذا الوقت الجاري ليس هناك أية معلومات تؤكد على ضيف أول حلقة ولكن توجد العديد من الأنباء توضح أن حسن شاكوش وايضا طلقته سيكوننا بضيوف هذه الحلقة.

تردد قناة ام بي سي مصر الجديد

من الممكن أن تضبط تردد قناة ام بي سي مصر بسهولة حتى تستطيع مشاهدة برنامج رامز جلال الجديد الذي سينطلق غدًا في أول أيام شهر رمضان الكريم وفيما يلي تردد هذه القناة:

التردد 11470

معدل الترميز 27500

معدل الاستقطاب أفقي

القمر الصناعي نايل سات.

ضحايا رامز جاب من الاخر

قامت قناة ام بي سي مصر بنشر البرومو الرسمي المتعلق ببرنامج رامز جلال والذي تم الكشف عن ضحايا هذا البرنامج وفيما يلي أبرز الضحايا: