“مسلسل الحشاشين”.. مواعيد العرض على DMC و Watch it عشان متفوتش أي حلقة!

مع اقتراب شهر رمضان 2024، يترقب عشاق الدراما المصرية والتاريخية عرض مسلسل “الحشاشين” بفارغ الصبر، يعد هذا المسلسل من أهم الأعمال الدرامية التي سيتم عرضها خلال هذا الشهر المبارك، حيث يجمع بين الإثارة والتشويق والتاريخ في قالب درامي مميز.

مسلسل الحشاشين على قناة DMC دراما

تبدأ رحلة مسلسل “الحشاشين” على قناة DMC دراما بدءا من يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساء.

يعاد عرض الحلقة على القناة بعد مرور ساعتين من عرضها الأصلي، لتتيح للمتابعين فرصة مشاهدتها مرة أخرى.

مسلسل الحشاشين على منصة Watch it

تقدم منصة Watch it الإلكترونية فرصة مشاهدة مسلسل “الحشاشين” بدون إعلانات.

يتم عرضه بعد مرور ساعة واحدة فقط من عرضه على قناة DMC، مما يجعل القناة الوجهة المثالية للمشاهدين الذين يفضلون متابعة الحلقات دون انقطاع.

أبطال مسلسل الحشاشين

يتميز مسلسل الحشاشين بمجموعة من نخبة النجوم، حيث يشارك في بطولته كل من:

كريم عبد العزيز

نضال الشافعي

فتحي عبد الوهاب

محمد رضوان

سامي الشيخ

عمر الشناوي

نور ايهاب

أحمد عيد

ميرنا نور الدين

نيكولا معوض

إسلام جمال

سوزان نجم الدين

ياسر علي ماهر

أحداث مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل “الحشاشين” حول مؤسس طائفة الحشاشين، حسن ابن الصباح، الذي يقوم بتجسيده الفنان كريم عبد العزيز.

يظهر المسلسل سيرة هذا الرجل الذي كان يعتبر مؤسس أخطر جماعة قتالية في التاريخ والتي أرعبت العالم وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة.

وتقوم الأحداث بإلقاء الضوء على تلك الأحداث التاريخية الحقيقية التي جرت في القرن الحادي عشر.

من خلال هذه الجهود المشتركة بين القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية، يمكن للجمهور الاستمتاع بتجربة مشاهدة ممتعة ومثيرة مع مسلسل “الحشاشين”، وبفضل جهود الأبطال والكادر الفني، يعد هذا العمل استثنائيا في عالم الدراما والأعمال التاريخية.