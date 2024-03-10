لو اسمك موجود هتقبض بكرة “الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة 2024” مبروك عليكم زيادة رمضان

وزارة التضامن الاجتماعي التابعة إلى الحكومة المصرية أعلنت أنه أصبح متاح الاستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج تكافل وكرامة بشكل إلكتروني وذلك لمن تقدم بطلبات الاستحقاق، وأنه أصبح متاح التقدم بشكوى أو تظلم لمن كان طلب الاستحقاق الخاص به الرفض على الرغم من كون المتقدم مستوفي للشروط والمتطلبات.

الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة

وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أكدت أن عملية الاستعلام إلكترونية تتم من خلال خطوات بسيطة، يتمثل البعض منها في الآتى:

الذهاب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية من هنا .

يقوم المستخدم بتحديد الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن دعم تكافل وكرامة.

القيام بإدخال أرقام بطاقة الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب.

يراعي كتابتها باللغة الإنجليزية من اليسار إلى اليمين وأن تكون البطاقة سارية المفعول.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور نتيجة الطلب من قبول أو رفض.

خطوات تقديم شكوى برنامج تكافل وكرامة

متاح لمن تم رفض طلبه على الرغم من استيفاء شروط الاستحقاق أن يتقدم بطلب شكوى من خلال نفس موقع الاستعلام ولكن هنا يتم الضغط على أيقونة تقديم شكوى أو تظلم، حيث يقوم المستخدم بكتابة أسباب الشكوى في شكل موجز وكذلك رفع المستندات التي تثبت صحة كلامه والضغط على إرسال الطلب.

معايير استحقاق الحصول على دعم تكافل وكرامة

هناك متطلبات متى توفرت في مقدم الطلب فإنه يكون مستحق للحصول على هذا الدعم، وتتمثل معايير الاستحقاق في الآتي: