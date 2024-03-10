السوق السوداء اخد الضربه القاضية.. سعر الدولار اليوم واسعار العملات الأحد 10 مارس مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم، ظل سعر الدولار مستقرًا مقابل الجنيه المصري يوم الاحد 10 مارس 2024 عند أحدث مستوياته، التي تم تحديدها بعد قرار البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وهو ما يعادل 6%، ليصل إلى مستوى 27.25%.

قرار البنك المركزي المصري

في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته اللجنة النقدية يوم الأربعاء الماضي، قررت رفع لجنة السياسة النقدية سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، و28.25%، و27.75% على الترتيب، وتم أيضًا رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 27.75%.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ظل سعر الدولار ثابتًا مقابل الجنيه المصري اليوم السبت عند آخر مستوياته في بنك مصر، حيث بلغت 49.3 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع.

بينما سجل في البنك الأهلي 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.3 جنيه للشراء، 49.4 جنيه للبيع.

بنك «CIB»: 49.3 جنيه للشراء، 49.4 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.3 جنيه للشراء، 49.4 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري: 49.33 جنيه للشراء، 49.46 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.4 جنيه للشراء، 49.5 جنيه للبيع.

البنك الأهلي: 49.35 جنيه للشراء، 49.45 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 49.35 جنيه للشراء، 49.45 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي

خلال الإجازة الأسبوعية للبنوك، استقرت أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي، حيث لم تشهد تغيرًا في سعر الدينار الكويتي، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، وغيرها من العملات العربية والأجنبية، تقدم البنك الأهلي اليوم أسعار العملات على النحو التالي: