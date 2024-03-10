دار الإفتاء المصرية تُعلن الأحد المتمم لشهر شعبان .. بداية شهر رمضان 11 مارس 2024

أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الحالي عن بيان عاجل، بشأن موعد بداية شهر رمضان في مصر، وفقًا بعد تحري هلال شهر رمضان المبارك، وأن يكون اليوم الموافق 10 من مارس الموافق 29 من شعبان، هو المتمم لشهر شعبان الحالي، وكل عام وجميع الأمة الإسلامية على مستوى العالم بخير، يمكنك من خلال المقال أن تتعرفوا على موعد بداية شهر رمضان وإمساكية شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024.

بداية شهر رمضان في مصر 2024

تم استطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك بعد احتفالية دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وأعلن بأنه سوف يكون أول أيام شهر رمضان المبارك توافق يوم الأثنين الموافق 11 من مارس 2024، غدًا وكل عام والجميع في صحة وسلامة، علمًا بأن سوف يكون موعد أول أيام عيد الفطر توافق يوم 10 من ابريل 2024 الموافق يوم الأربعاء.

موعد أذان المغرب في مصر

سوف يكون موعد بداية أذان المغرب في رمضان بدولة مصر، سوف يكون في تمام الساعة 6:01 مساءًا، وسوف يكون موعد اذان الفجر يكون في تمام الساعة 4:44 صباحًا، وكل عام وجميع الأمة الإسلامية في سعادة وخير.

موعد بداية صلاة التراويح في مصر

الليلة الموافق يوم 10 من مارس 2024، سوف يكون أول ليلة لصلاة التراويح في مصر، على أن يكون موعد بداية عقب صلاة العشاء الموافق يوم الأحد 10 من مارس 2024، وكل عام والأمة الإسلامية في سعادة وخير دائم.