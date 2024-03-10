أفضل دعاء رمضان لصلاة التراويح تعرف على كيفية صلاة التراويح وعدد ركعاتها

صلاة التراويح هي من أفضل شعائر هذا الشهر، بل هي عنوان يتميز به شهر رمضان، يبحث الكثيرون على أفضل دعاء رمضان لصلاة التراويح، وال شك أن أفضل الدعاء وأعظمه في الأخر هو الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى بل هو وحي أوحاه الله إياه، فلا شك أن أفضل الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال مقالنا نتعرف فيه على هدي النبي في دعاء رمضان.

دعاء رمضان لصلاة التراويح

أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في ركعة الوتر في أخر صلاة التراويح بالدعاء التالي: “اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فإِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، ولا منجا منك إلا إليك “، وهذا يسنى دعاء القنوت الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في أخر ركعة في التراويح.

كيفية صلاة التراويح

يصلي البعض صلاة التراويح 11 ركعة فيمَا يزيد البعض الأخر عن ذلك حتى إن المسجد الحرام ليزيد عن 20 ركعة فمَا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الحقيقة أن الأمر فيه سعة والنبي صلى الله وسلم قد قال “صلاة الليل مثنى مثنى” وهذا يدل على أن صلاة الليل ليس لها عدد معين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى صلاة التراويح أو التهجد أو قيام الليل 11 ركعة في الغالب ولا يزيد عنها، فهذا هو الأفضل ومن زاد فلا حرج ومن قلا فلا حرج.

ومن الأهمية أن تعلم أن صلاة التراويح سنة مؤكدة صلاها النبي صلى الله علية وسلم وتركها خَشْيَة أن تفرض ثم أحي عمر رضى الله عنه هذه السنة وعمل بها المسلمون إلى يومنا هذا.