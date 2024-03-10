من هو؟ ضحية رامز جلال جاب من الاخر الحلقة 1 الاولي .. برنامج رامز جاب من الاخر علي قناة mbc مصر

ينتظر عشاق ومحبو الفنان رامز جلال في كل أنحاء العالم بفارغ الصبر عرض الحلقة الأولى من برنامجه الجديد رامز جاب من الآخر الذي يشارك فيه في موسم رمضان 2024 يبدأ الكثير من المعجبين بالبحث عن الضحية المحتملة في الحلقة الأولى وهل سيكون النجم العالمي كريستيانو رونالدو فعلًا الضحية كما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي أم أن هذه مجرد شائعات؟ يعتبر برنامج رامز جاب من الآخر من أبرز البرامج الترفيهية التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر في شهر رمضان حيث يتميز بطرافة وفكاهة الفنان رامز جلال ومواقفه الطريفة مع ضيوف البرنامج وفي كل عام يثير البرنامج الجدل والحماس بسبب تكتم الفريق المنتج على تفاصيله مما يجعل الجمهور ينتظر الحلقات بشغف وترقب.

ضحية رامز جلال جاب من الاخر الحلقة 1 الاولي

تؤكد مصادرنا الخاصة أن الضيف الذي سيشارك في الحلقة الأولى من برنامج رامز جلال جاب من الأخر لم يتم تحديده بعد مما أثار تكهنات واسعة بين محبي البرنامج على الرغم من الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشاركة اللاعب الشهير كريستيانو رونالدو، إلا أن هذه المعلومات لم تتأكد ولا تعتبر صحيحة حتى الآن من ناحية أخرى، قناة MBC مصر اعتادت على الإعلان عن هوية الضيف قبل بداية الحلقة بنصف ساعة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مما يثير حماس المشاهدين ويترقبون اكتشاف الضيف الذي سيكون مع رامز جلال في هذا الموسم.

برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 1 الاولي رمضان 2024

يتم عرض الحلقة الأولى من برنامج رامز جاب من الأخر يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 وهو يوم الافتتاح لشهر رمضان المبارك يبدأ عرض الحلقة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسابعة مساءً بتوقيت السعودية قناة MBC مصر هي القناة المسؤولة عن عرض البرنامج، ويتم عرضها بشكل مجاني للمشاهدين.

هذه الحلقة الأولى تعد بداية مثيرة للموسم الجديد حيث يتوقع الجمهور استعراض عروض مسلية ومواقف طريفة بمشاركة الضيوف المتنوعين يعد هذا الموسم مناسبة مميزة لمحبي البرامج الترفيهية والمسابقات حيث يترقبون ما ستقدمه الحلقات المقبلة من تجارب ممتعة ومفاجآت شيقة.