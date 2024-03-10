إرتفاع يوجع القلب في رمضان.. سعر السكر اليوم الإثنين 11 في الأسواق المحلية والمحال التجارية .. زيادة السكر على بكاقو

سعر السكر اليوم الاثنين 11 مارس، وافق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، على قرار ينظم كيفية تخزين السلع الغذائية لدى الموزعين وتجار الجملة والتجزئة، في قراره، حدد وزير التموين أن مدة تخزين سلع السكر والألبان والجبن والمكرونة يجب ألا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.

سعر السكر اليوم الإثنين 11 مارس

تعاود أسعار السكر الارتفاع مجددًا، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 35 إلى 45 جنيهًا في المحال التجارية شهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الماضية.

حيث بلغت 27 جنيهًا، ولكنها ارتفعت مرة أخرى، بعض المحال التجارية الكبرى الآن تقدم السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، شريطة أن يحصل المستهلك على كيس واحد فقط في اليوم.

موعد انخفاض سعر السكر

عبّر علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، عن تراجع معروض السكر في الأسواق التجارية، حيث أوضح: “إن إنتاج السكر يصل إلى 250 ألف طن يوميًّا، والكمية المتاحة حاليًا تكفي لمدة 2.1 شهر، بدأ الإنتاج المحلي في موسم القصب ويتكامل مع المخزون المتاح”.

وأشار إلى أن أزمة السكر ناجمة في الأساس عن عوامل لوجستية، تتضمن نقله من محطات التكرير إلى التعبئة ومن ثم التوزيع، مؤكدًا أنها تحل الآن، وبالنسبة لعودة السكر إلى الأسواق، أوضح: “من المتوقع أن يتم إعادة ظهور السكر في الأسواق خلال أسبوعين، وسيتم بيعه من قبل وزارة التموين بسعر 24 جنيهًا للكيلو، بينما سيتم بيع السكر المستورد بسعر 41 جنيهًا”.

سعر كيلو السكر على بطاقات التموين