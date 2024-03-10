“استطلاع هلال رمضان” ما هي الدول التي أعلنت أن أول رمضان الإثنين والأخرى التي أعلنته الثلاثاء

ينتظر المسلمون شهر رمضان من العام إلى العام بفارغ الصبر لما له من مكانه عظية في نفس كل مسلم، وأول شيء يثير اهتماهم هو استطلاع رؤية هلال رمضان، فمَا هي الدول العربية والإسلامية التي أعلنت أن غدا أول رمضان وما الدول التي أعلنت أن رمضان بعد غد لتعذر رؤية هلال رمضان، نتعرف معا في الأسطر التالية على استطلاع رؤية رمضان في العالم الإسلامي.

استطلاع رؤية هلال ر مضان

يعد استطلاع رؤية هلال رمضان من اكثر ما ينتظرون المسلمون في جميع أنحاء العالم وخصوصا في العالم الإسلامي، فيبحثون بحثا شديدًا عن استطلاع رؤية رمضان ويريدون الاطلاع عليها في أنحاء العالم، هذا وقد أعلنت بعض الدول عن أن رمضان سيكون بدايته غدا الاثنين 11 مارس 2024 وهم : السُّعُودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين ومصر.

وأعلنت سلطنة عمان وإندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي وإيران أن بعد غد الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

بما يثبت دخول رمضان

يثبت دخول رمضان برؤية عدل واحد لهلال الشهر والأخبار عنه، والعدل هز المشهود له بحسن الخلق وعد الكذب، وفي عصرنا هذا تعد الحسابات الفلكية من الوسائل التي تساعد بقوة في التحقق من رؤية الهلال لا سيما في غيوم الجو وعد التحقق من الرؤية بالعين، ولكن من الأفضل أن تكون الحسابات الفلكية وسائل مساعدة ولا نعتمد عليها اعتماد كلي.

استطلاع رؤية هلال رمضان من أعظم شعائر هذا الشهر المبارك والتي ينتظرها جميع المسلمون ليستقبلوا هذا الشهر الكريم بالفرحة والسعادة والطاعة.