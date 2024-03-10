مسلسل صلة رحم الحلقة 1و2 الاولي والثانية بطولة إياد نصار علي قناة mbc مصر

تنطلق قناة MBC مصر في عرض مجموعة من مسلسلات رمضان 2024 والتي من المقرر أن تكون جزءا من الماراثون الرمضاني ابتداء من مساء اليوم الأحد يأتي ضمن هذه الأعمال الدرامية مسلسل صلة رحم الذي يقوم ببطولته الفنان إياد نصار تتمحور قصة مسلسل صلة رحم في إطار اجتماعي مثير حيث يتناول موضوع تأجير الأرحام ويتقمص النجم إياد نصار دور حسام الذي يعمل كطبيب تخدير، ويكون متزوجًا من يسرا اللوزي الشخصية المدعوة ليلى هذا المسلسل يسلط الضوء على قضايا اجتماعية حساسة ويقدم رؤية معاصرة لظاهرة تأجير الأرحام حيث يتخلل العمل العديد من المشاهد المؤثرة والمشوقة التي تجعل المشاهدين يعيشون تجربة مثيرة وممتعة.

مسلسل صلة رحم الحلقة 1و2 الاولي والثانية

تستهل قناة MBC مصر عرض أولى حلقات مسلسل صلة رحم بطولة إياد نصار في النصف الأول من شهر رمضان لعام 2024 حيث سيتم بثها في تمام الساعة الحادية عشرة مساءا بتوقيت القاهرة يوم الأحد وبالتزامن مع العرض التلفزيوني ستعرض الحلقتان الأوليان أيضًا على منصة شاهد في نفس التوقيت مسلسل صلة رحم يأتي بقصة مثيرة تناولتها الأحداث الاجتماعية بشكل عميق حيث يقدم النجم إياد نصار أداءً استثنائيًا في دور البطولة يتناول المسلسل قضايا هامة ومعقدة ومن بينها ظاهرة تأجير الأرحام ما يجعله محط أنظار المشاهدين الباحثين عن دراما تحمل رسالة اجتماعية مهمة.

أبطال مسلسل صلة رحم

يضم مسلسل صلة رحم فريق فني مميز يقودهم النجم إياد نصار بدور البطولة إلى جانب مجموعة متنوعة من النجوم البارزين في الساحة الفنية من بينهم يسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد علي، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي.

مسلسل صلة رحم من تأليف الكاتب المبدع محمد هشام عبية، ويأتي من إخراج المخرج المتميز تامر نادي ويتمتع بإنتاجية عالية تقدمها شركة الصباح ما يضمن نجاحه وتميزه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2024.