بعض من دعاء النبي ﷺ في أول يوم رمضان… وتعرف على إمساكية شهر رمضان المبارك
مع دخول أول أيام شهر رمضان المبارك عقب انتظار ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي، حيث يعتبر صيام هذا الشهر الفضيل فرصة للصائمين للاقتراب من الله -عز وجل- وله فوائد عديدة، وبعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية منذ قليل أن غدا الثلاثاء 11 مارس هو أول أيام شهر رمضان الكريم، وبناء على ذلك، يبحث العديد من الأشخاص عن دعاء بداية الشهر وإمساكية شهر الصيام لمعرفة الأوقات الخاصة بالإفطار ووقت الإمساك.
تعرف على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مع دخول رمضان
دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- في أول يوم من رمضان هو: “اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله”.
كما يمكن للمسلمين المداومة على هذا الدعاء وغيره من الأدعية المستجابة طوال شهر رمضان المبارك للتقرب من الله.
إمساكية شهر رمضان المبارك في عام 2024
بالنسبة لإمساكية شهر رمضان المبارك في عام 2024، يمكن معرفة المواقيت على النحو التالي:
– وقت السحور يكون في الساعة 2:23 صباحا.
– وقت الإمساك يكون في الساعة 4:23 صباحا.
– صلاة الفجر تكون في الساعة 4:43 صباحا.
– وقت الشروق يكون في الساعة 6:09 صباحا.
– صلاة الظهر تكون في الساعة 12:30 ظهرا.
– صلاة العصر تكون في الساعة 3:28 مساء.
– صلاة المغرب تكون في الساعة 6:01 مساء.
– صلاة العشاء تكون في الساعة 7:18 مساء.
بالإضافة إالى ما سبق فلقد كان للنبي ﷺ دعوات كثيرة يدعو بها في الشهر الكريم وفي الصلة حيث كان يدعوا صلاوات ربي وسلامه عليه وهو ساجد بقوله: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره كان يدعو بهذا في سجوده، في الفرض والنفل قال عليه الصلاة والسلام (اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره وعلانيته وسره ) وقال أيضاُ ( اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطأي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير).