بعض من دعاء النبي ﷺ في أول يوم رمضان… وتعرف على إمساكية شهر رمضان المبارك

مع دخول أول أيام شهر رمضان المبارك عقب انتظار ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي، حيث يعتبر صيام هذا الشهر الفضيل فرصة للصائمين للاقتراب من الله -عز وجل- وله فوائد عديدة، وبعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية منذ قليل أن غدا الثلاثاء 11 مارس هو أول أيام شهر رمضان الكريم، وبناء على ذلك، يبحث العديد من الأشخاص عن دعاء بداية الشهر وإمساكية شهر الصيام لمعرفة الأوقات الخاصة بالإفطار ووقت الإمساك.

تعرف على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مع دخول رمضان

دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- في أول يوم من رمضان هو: “اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله”.

كما يمكن للمسلمين المداومة على هذا الدعاء وغيره من الأدعية المستجابة طوال شهر رمضان المبارك للتقرب من الله.

إمساكية شهر رمضان المبارك في عام 2024

بالنسبة لإمساكية شهر رمضان المبارك في عام 2024، يمكن معرفة المواقيت على النحو التالي:

– وقت السحور يكون في الساعة 2:23 صباحا.

– وقت الإمساك يكون في الساعة 4:23 صباحا.

– صلاة الفجر تكون في الساعة 4:43 صباحا.

– وقت الشروق يكون في الساعة 6:09 صباحا.

– صلاة الظهر تكون في الساعة 12:30 ظهرا.

– صلاة العصر تكون في الساعة 3:28 مساء.

– صلاة المغرب تكون في الساعة 6:01 مساء.

– صلاة العشاء تكون في الساعة 7:18 مساء.