كم عدد صلاة التراويح في البيت وهل تجوز بأقل من 8 ركعات + كيفية صلاة التراويح للنساء

تعد صلاة التراويح من اعظم شعائر هذا الشهر الكريم، ويكثر الأسئلة حولها مع دخول شهر رمضان والتي منها كم عدد ركعات التراويح في البيت، وهل يجوز التراويح بأقل من ثماني ركعات، وطيفية صلاة النساء للتراويح، وغير ذلك من الأسئلة التي تتردد على لسان كثير من يريد أن يتفقه في دينة وان يعبد ربه على بصيرة، ومن خلال الأسطر التالية نجيب على هذه الأسئلة.

عدد صلاة التراويح في البيت

تعارف لدى المسلمين أن صلاة التراويح تصلى 8 ركعات يصلى كل اثنين مع بعض ويسلم بعدهما وهكذا حتى 8 ركعات ثم يصلى الوتر أو الشفع والتوتر ثلاث ركعات إما بتسليمه واحدة أو بإثنين، والسؤال هنا هل لو صليت التراويح في البيت يختلف؟ لا يختلف صلاة في البيت عن المسجد وفي الجماعة عن الفرد، لذلك صلاة التراويح في المسجد مثل البيت والعكس.

هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات؟

يتساءل كثير من الناس حول عدد ركعات التراويح وهل لو صلاها أقل من 8 ركعات أو أكثر يجوز أم لا، فلك أن تعرف أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة التراويح 11 ركعة يطيل فيهم كم حدثت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فالأفضل أن تصلى 8 ركعات ثم تتبعها بوتر ثلاث ركعات لتتمها 11 ركعة مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا حرج في الزيادة والنقصان فالكل صحيح، فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم “صلاة مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى” ولم يحدد بعدد فدل على جواز أي عدد.

كيفية صلاة التراويح للنساء في البيت

للمرأة في بيتها أحوال، فإن كانت حافظة وتصلي بمفردها فتصلي مثل الرجل 11 ركعة، وإن لم تكن حافظة تصلي من المصحف التراويح دون الفرض، وإن كن يصلين جماعة أمتهن إحدتهن وتقدمت عليهن شبرا واحد ولا تصلي أمامهن، ثم لكي أن تعرفي أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاة الرجل في مسجده.