أخيرا وبعد انتظار 366 يوما الليلة أداء صلاة التراويح في الحرم المكي وجميع المساجد بالسعودية 1445

فور إعلان المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أنه تم تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وسيكون أول يوم من شهر رمضان يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وبناء على ذلك إنطلقت بعدها وبعد أداء صلاة العشاء صلاة التراويح في الحرم المكي وفي جميع المساجد في المملكة العربية السعودية في الليلة التي تسبق يوم الإثنين، أي يوم الأحد 10 مارس 2024.

كمْ عدد ركعات صلاة التراويح

يمكن لعدد ركعات صلاة التراويح أن يختلف وفقا للتقليد والعرف في كل منطقة ومسجد، وعلى العموم العدد الأدنى المعتاد هو 8 ركعات، حيث يتم تقسيمها إلى سلسلة من ركعتين يليهما التسليم، ثم ركعتين أخريين يليهما التسليم، ومن ثم ركعتين أخريين. يمكن أن يتبع ذلك فترة راحة قصيرة تستخدم فيها للقراءة أو الاسترخاء، ثم يتم إكمال الصلاة بركعتين أخريين، ويمكن أن تضاف صلاة الشفع والوتر التي تتألف من ثلاث ركعات.

بالتالي يفضل أداء صلاة التراويح مع الشفع والوتر بإجمالي 11 ركعة.

يرجى ملاحظة أن هذه المعلومات قد تختلف من مسجد إلى آخر، ومن تقليد إلى آخر، فلذلك فإنه من المستحسن الاطلاع على التعليمات والتوجيهات المحلية في المسجد الذي تعتزم زيارته لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان.

هذا ويعد شهر رمضان الفضيل فرصة مميزة للتواصل مع الله تعالى من خلال الدعاء والعبادة، واستغلال هذا الشهر في القراءة والتلاوة والتفكر في آيات القرآن الكريم، والمحافظة على الصيام وأداء الصلوات والأعمال الصالحة.

وبذلك يتم استقبال شهر رمضان بروح الاجتهاد والاستعداد الجيد لاستغلال الفرص العظيمة التي يوفرها هذا الشهر الكريم.