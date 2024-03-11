هام جدا.. الوزارة تُوضح آخر أخبار مسابقة التربية والتعليم اليوم لتعيين 11 الف و114 معلم

آخر أخبار مسابقة التربية والتعليم اليوم، صرحت وزارة التربية والتعليم المصرية عن الأنباء الأخيرة للمسابقة حيث تعاون كلاً من الدكتور رضا حجازي ورئيس الجهاز المركزي حتى ييتابعا سير الخطة بانتظام، الجدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت أيضاً عن التخصصات المطلوبة.

آخر أخبار مسابقة التربية والتعليم اليوم

نشرت الوزارة خلال الساعات ااقليلة الماضية آخر أخبار مسابقة التربية والتعليم اليوم، حيث قام صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة معاوناً وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي لترقب الامتحانات المقدمة للمسابقة حتى يتعين 11 الف و114 معلم.

التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2024

يمكنك اتباع جميع الخطوات الآتية حتى تستطيع التسجيل في المسابقة وذلك بعدما تتوافق معك جميع الشروط التي أعلنت عنها الوزارة من قبل وتتمثل فيما يلي:

اولاً يجب أن تقوم بالدخول على بوابة الوظائف الحكومية.

قم بالنقر على خانة الوظائف.

النقر على وظائف التربية والتعليم والتعليم الفني 2024.

اختر المحافظة التابعة لك.

سوف تظهر أمامك جميع الشروط والمؤهلات المطلوبة.

أنقر على تقديم طلب.

النقر على كلمة التأكيد في التسجيل.

لا بد من كتابة البيانات المطلوبة.

تخصصات مسابقة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم سابقاً عن وجودة مسابقة لتعيين عدد كبير من المعلمين فقد قامت بتحديد مجموعة من التخصصات التي تسبب عجز في المنظومة، حيث قامت بتحديد التخصصات الآتية:

اولاً تخصص الدراسات الاجتماعية.

ثانياً تخصص العلوم.

ثالثاً تخصص اللغة الأجنبية.

رابعاً تخصص اللغة العربية.

تخصص الحاسب الآلي.

كما تضم مسابقة التربية والتعليم أيضاً تخصص التربية الفنيه.

أوراق التقديم في مسابقة تعيين 18 ألف معلم مادة

– أن تكون كافة الأوراق المطلوبة أصلية وملونة وبصيغة «jpg».

– صورة شخصية للمتقدم.

– بطاقة الرقم القومي سارية.

– صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

– المؤهل الدراسي.

– المؤهل الأعلى إن وجد.

– الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

– شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

– إيصال الإيداع البنكي.