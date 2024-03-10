تغيير مواعيد المدارس في رمضان 2024: هل ترفع «التعليم» الغياب؟ كل ما تريد معرفته!

تعتبر فترة شهر رمضان المبارك فترة استثنائية تتطلب تنظيما خاصا لمواعيد الحضور والانصراف في المدارس، ولتحقيق أفضلية للعملية التعليمية، يأتي تنظيم هذه المواعيد ضمن سياق التفاعل الاجتماعي والديني لهذا الشهر الكريم في هذا المقال سنتكلم عن مواعيد الدراسة في شهر رمضان في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمدارس اليابانية.

مواعيد المدارس في رمضان

تأخير وتقديم الحضور والانصراف: تقرر تأخير مواعيد الحضور للطلاب نصف ساعة صباحا، وتقديم مواعيد الانصراف بنصف ساعة مساء، وذلك لتيسير الطريق أمام الطلاب لأداء العبادات والاستعداد للصيام.

توزيع الوقت خلال اليوم الدراسي: يتم توزيع فارق الوقت الناتج عن تأخير وتقديم مواعيد الحضور والانصراف على الحصص والفترات الدراسية خلال اليوم، مع الحرص على عدم التأثير على خطة المناهج الدراسية المحددة لكل شهر.

المدارس الحكومية

تؤكد وزارة التربية والتعليم استمرارية الدراسة في شهر رمضان 2024 مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالحضور والانضباط الدراسي.

المدارس الخاصة

تم تعديل مواعيد الحضور والانصراف للطلاب خلال شهر رمضان المبارك، حيث يبدأ اليوم الدراسي كالمعتاد.

ولكن يتم انصراف الطلاب في تمام الساعة الواحدة ظهرا، ليتسنى لهم الاستعداد للصلاة.

المدارس اليابانية

يكون الحضور في المدارس خلال شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 7:45 صباحًا، وينصرف طلاب رياض الأطفال الساعة 3:30 عصرا.

على أن ينصرف طلاب المرحلة الابتدائية في تمام الساعة 3:10 عصرًا، مما يتيح لهم الوقت الكافي لأداء النشاطات الدينية والاجتماعية بعد الانتهاء من الدراسة.

من المهم أن يلتزم جميع الطلاب وأولياء الأمور بالتوجيهات والقرارات الإدارية المتعلقة بتعديل مواعيد الحضور والانصراف خلال شهر رمضان المبارك، ويأتي هذا التنظيم في إطار تسهيل عملية التعلم وضمان استمراريتها في ظل الظروف الخاصة بالشهر الكريم.