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اذان المغرب في العراق”اعرف هتفطر امتى؟؟!!”.. امساكية شهر رمضان في العراق 2024 pdf ومواعيد الافطار والسحور

امساكية شهر رمضان في العراق 2024

Dina elmaghrabyمنذ 3 ساعات
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امساكية شهر رمضان في العراق 2024
امساكية شهر رمضان في العراق 2024

امساكية شهر رمضان في العراق 2024، الالاف من المواطنين يبحثون عن امساكية شهر رمضان في العراق 2024 خاصة بعدما أعلنت الجهات الرسمية عن أن غرة شهر رمضان ستكون غدا الاثنين بشكل رسمي بعد استطلاع الهلال، فمن خلال الامساكية يمكننا التعرف على مواعيد الافطار والسحور على مدار الشهر الكريم، وكذلك اوقات الصلاة، واليكم امساكية شهر رمضان بالعراق 2024.

امساكية شهر رمضان في العراق 2024

واليكم نقدم امساكية شهر رمضان في العراق 2024 كاملة ويمكنكم الاحتفاظ بها على جهازك، فلم تعد إلا ساعات قليلة وحدها من تفصلنا عن بدء الشهر المبارك الذي له مكانة خاصة في قلوب المسلمين، على أن يبدأ أذان الفجر يوم 11 مارس، أول أيام شهر رمضان المبارك، عند الساعة 4:56 صباحًا والساعة 6:23 مساءً يبدأ أذان المغرب وفي العراق كانت مدة الصيام المحددة 13 ساعة و27 دقيقة، وفي نهاية الشهر يرتفع عدد ساعات الصيام تدريجيًا إلى 14 ساعة و40 دقيقة، ويمكنكم الآن الاطلاع على امساكية رمضان بالعراق 2024:

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الاثنين111 مارس, 202404:52 am12:14 pm03:35 pm06:08 pm07:38 pm
الثلاثاء212 مارس, 202404:51 am12:14 pm03:35 pm06:09 pm07:39 pm
الأربعاء313 مارس, 202404:49 am12:13 pm03:36 pm06:10 pm07:40 pm
الخميس414 مارس, 202404:48 am12:13 pm03:36 pm06:11 pm07:41 pm
الجمعة515 مارس, 202404:46 am12:13 pm03:36 pm06:12 pm07:42 pm
السبت616 مارس, 202404:45 am12:12 pm03:37 pm06:12 pm07:42 pm
الأحد717 مارس, 202404:43 am12:12 pm03:37 pm06:13 pm07:43 pm
الاثنين818 مارس, 202404:42 am12:12 pm03:38 pm06:14 pm07:44 pm
الثلاثاء919 مارس, 202404:40 am12:12 pm03:38 pm06:15 pm07:45 pm
الأربعاء1020 مارس, 202404:39 am12:11 pm03:38 pm06:16 pm07:46 pm
الخميس1121 مارس, 202404:37 am12:11 pm03:39 pm06:17 pm07:47 pm
الجمعة1222 مارس, 202404:36 am12:11 pm03:39 pm06:18 pm07:48 pm
السبت1323 مارس, 202404:34 am12:10 pm03:39 pm06:19 pm07:49 pm
الأحد1424 مارس, 202404:33 am12:10 pm03:40 pm06:19 pm07:49 pm
الاثنين1525 مارس, 202404:31 am12:10 pm03:40 pm06:20 pm07:50 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الثلاثاء1626 مارس, 202404:29 am12:10 pm03:40 pm06:21 pm07:51 pm
الأربعاء1727 مارس, 202404:28 am12:09 pm03:41 pm06:22 pm07:52 pm
الخميس1828 مارس, 202404:26 am12:09 pm03:41 pm06:23 pm07:53 pm
الجمعة1929 مارس, 202404:25 am12:09 pm03:41 pm06:24 pm07:54 pm
السبت2030 مارس, 202404:23 am12:08 pm03:41 pm06:24 pm07:54 pm
الأحد2131 مارس, 202404:21 am12:08 pm03:42 pm06:25 pm07:55 pm
الاثنين2201 أبريل, 202404:20 am12:08 pm03:42 pm06:26 pm07:56 pm
الثلاثاء2302 أبريل, 202404:18 am12:07 pm03:42 pm06:27 pm07:57 pm
الأربعاء2403 أبريل, 202404:16 am12:07 pm03:42 pm06:28 pm07:58 pm
الخميس2504 أبريل, 202404:15 am12:07 pm03:42 pm06:29 pm07:59 pm
الجمعة2605 أبريل, 202404:13 am12:07 pm03:43 pm06:30 pm08:00 pm
السبت2706 أبريل, 202404:12 am12:06 pm03:43 pm06:30 pm08:00 pm
الأحد2807 أبريل, 202404:10 am12:06 pm03:43 pm06:31 pm08:01 pm
الاثنين2908 أبريل, 202404:08 am12:06 pm03:43 pm06:32 pm08:02 pm
الثلاثاء3009 أبريل, 202404:07 am12:05 pm03:43 pm06:33 pm08:03 pm

موعد شهر رمضان بالعراق 2024

ومن المقرر أن يكون موعد شهر رمضان بالعراق 2024 هو غدا الاثنين، ومن ابرز عادات الشهر العراقي في رمضان:

  • تحضير أشهى المأكولات العراقية المتنوعة.
  • الحرص على الصلاة في أوقاتها وقراة القرآن.
  • الاكثار من الاستغفار وذكر الله عز وجل.
  • تقديم الدعم الكبير للأسر الأكثر حرمانًا في دولة العراق.

من خلال امساكية شهر رمضان في العراق 2024 التي قدمنها لكم خلال السطور الماضية، يمكننا القول بأن موعد الافطار في العراق في اولى ايام الشهر الكريم سيكون في تمام الساعة السادسة وثمانية دقائق، مع العلم أن التوقيت يختلف من محافظة لاخرى.

مع بداية الساعات الصباحية من أول يوم رمضان،اشتعلت العمليات البحثية على موعد اذان المغرب في العراق من قبل المواطنين العراقيين الذين يترقبون موعد الإفطار، ولذلك فق نشرنا لكم امساكية شهر رمضان في العراق والتي تحتوي على كل المواعيد الخاصة بموعد الافطار والامساك خلال السطور السابقة.

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Dina elmaghrabyمنذ 3 ساعات
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