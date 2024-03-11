اذان المغرب في العراق”اعرف هتفطر امتى؟؟!!”.. امساكية شهر رمضان في العراق 2024 pdf ومواعيد الافطار والسحور

امساكية شهر رمضان في العراق 2024، الالاف من المواطنين يبحثون عن امساكية شهر رمضان في العراق 2024 خاصة بعدما أعلنت الجهات الرسمية عن أن غرة شهر رمضان ستكون غدا الاثنين بشكل رسمي بعد استطلاع الهلال، فمن خلال الامساكية يمكننا التعرف على مواعيد الافطار والسحور على مدار الشهر الكريم، وكذلك اوقات الصلاة، واليكم امساكية شهر رمضان بالعراق 2024.

امساكية شهر رمضان في العراق 2024

واليكم نقدم امساكية شهر رمضان في العراق 2024 كاملة ويمكنكم الاحتفاظ بها على جهازك، فلم تعد إلا ساعات قليلة وحدها من تفصلنا عن بدء الشهر المبارك الذي له مكانة خاصة في قلوب المسلمين، على أن يبدأ أذان الفجر يوم 11 مارس، أول أيام شهر رمضان المبارك، عند الساعة 4:56 صباحًا والساعة 6:23 مساءً يبدأ أذان المغرب وفي العراق كانت مدة الصيام المحددة 13 ساعة و27 دقيقة، وفي نهاية الشهر يرتفع عدد ساعات الصيام تدريجيًا إلى 14 ساعة و40 دقيقة، ويمكنكم الآن الاطلاع على امساكية رمضان بالعراق 2024:

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الاثنين 1 11 مارس, 2024 04:52 am 12:14 pm 03:35 pm 06:08 pm 07:38 pm الثلاثاء 2 12 مارس, 2024 04:51 am 12:14 pm 03:35 pm 06:09 pm 07:39 pm الأربعاء 3 13 مارس, 2024 04:49 am 12:13 pm 03:36 pm 06:10 pm 07:40 pm الخميس 4 14 مارس, 2024 04:48 am 12:13 pm 03:36 pm 06:11 pm 07:41 pm الجمعة 5 15 مارس, 2024 04:46 am 12:13 pm 03:36 pm 06:12 pm 07:42 pm السبت 6 16 مارس, 2024 04:45 am 12:12 pm 03:37 pm 06:12 pm 07:42 pm الأحد 7 17 مارس, 2024 04:43 am 12:12 pm 03:37 pm 06:13 pm 07:43 pm الاثنين 8 18 مارس, 2024 04:42 am 12:12 pm 03:38 pm 06:14 pm 07:44 pm الثلاثاء 9 19 مارس, 2024 04:40 am 12:12 pm 03:38 pm 06:15 pm 07:45 pm الأربعاء 10 20 مارس, 2024 04:39 am 12:11 pm 03:38 pm 06:16 pm 07:46 pm الخميس 11 21 مارس, 2024 04:37 am 12:11 pm 03:39 pm 06:17 pm 07:47 pm الجمعة 12 22 مارس, 2024 04:36 am 12:11 pm 03:39 pm 06:18 pm 07:48 pm السبت 13 23 مارس, 2024 04:34 am 12:10 pm 03:39 pm 06:19 pm 07:49 pm الأحد 14 24 مارس, 2024 04:33 am 12:10 pm 03:40 pm 06:19 pm 07:49 pm الاثنين 15 25 مارس, 2024 04:31 am 12:10 pm 03:40 pm 06:20 pm 07:50 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الثلاثاء 16 26 مارس, 2024 04:29 am 12:10 pm 03:40 pm 06:21 pm 07:51 pm الأربعاء 17 27 مارس, 2024 04:28 am 12:09 pm 03:41 pm 06:22 pm 07:52 pm الخميس 18 28 مارس, 2024 04:26 am 12:09 pm 03:41 pm 06:23 pm 07:53 pm الجمعة 19 29 مارس, 2024 04:25 am 12:09 pm 03:41 pm 06:24 pm 07:54 pm السبت 20 30 مارس, 2024 04:23 am 12:08 pm 03:41 pm 06:24 pm 07:54 pm الأحد 21 31 مارس, 2024 04:21 am 12:08 pm 03:42 pm 06:25 pm 07:55 pm الاثنين 22 01 أبريل, 2024 04:20 am 12:08 pm 03:42 pm 06:26 pm 07:56 pm الثلاثاء 23 02 أبريل, 2024 04:18 am 12:07 pm 03:42 pm 06:27 pm 07:57 pm الأربعاء 24 03 أبريل, 2024 04:16 am 12:07 pm 03:42 pm 06:28 pm 07:58 pm الخميس 25 04 أبريل, 2024 04:15 am 12:07 pm 03:42 pm 06:29 pm 07:59 pm الجمعة 26 05 أبريل, 2024 04:13 am 12:07 pm 03:43 pm 06:30 pm 08:00 pm السبت 27 06 أبريل, 2024 04:12 am 12:06 pm 03:43 pm 06:30 pm 08:00 pm الأحد 28 07 أبريل, 2024 04:10 am 12:06 pm 03:43 pm 06:31 pm 08:01 pm الاثنين 29 08 أبريل, 2024 04:08 am 12:06 pm 03:43 pm 06:32 pm 08:02 pm الثلاثاء 30 09 أبريل, 2024 04:07 am 12:05 pm 03:43 pm 06:33 pm 08:03 pm

موعد شهر رمضان بالعراق 2024

ومن المقرر أن يكون موعد شهر رمضان بالعراق 2024 هو غدا الاثنين، ومن ابرز عادات الشهر العراقي في رمضان:

تحضير أشهى المأكولات العراقية المتنوعة.

الحرص على الصلاة في أوقاتها وقراة القرآن.

الاكثار من الاستغفار وذكر الله عز وجل.

تقديم الدعم الكبير للأسر الأكثر حرمانًا في دولة العراق.

من خلال امساكية شهر رمضان في العراق 2024 التي قدمنها لكم خلال السطور الماضية، يمكننا القول بأن موعد الافطار في العراق في اولى ايام الشهر الكريم سيكون في تمام الساعة السادسة وثمانية دقائق، مع العلم أن التوقيت يختلف من محافظة لاخرى.

مع بداية الساعات الصباحية من أول يوم رمضان،اشتعلت العمليات البحثية على موعد اذان المغرب في العراق من قبل المواطنين العراقيين الذين يترقبون موعد الإفطار، ولذلك فق نشرنا لكم امساكية شهر رمضان في العراق والتي تحتوي على كل المواعيد الخاصة بموعد الافطار والامساك خلال السطور السابقة.