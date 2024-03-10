استقبل الآن قناة مودة 2024: بوابة دينية متميزة في رمضان على شاشتك!

مع شهر رمضان المبارك، ينتاب المسلمين رغبة واهتمام بالبرامج الدينية والمقاطع الهادفة التي تنقل تعاليم الدين وتعزز القيم الإسلامية السامية، ومن بين هذه القنوات الرائدة تبرز قناة مودة بفضل دورها الهام في نشر مبادئ الدين الاسلامي والتسامح بين الناس.

تردد قناة مودة

أعلنت إدارة القناة عن التردد الخاص بها لعام 2024 بشكل رسمي عبر صفحاتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع العديد من المشاهدين إلى البحث عنه لضبط أجهزتهم واستقبال برامج القناة بوضوح عالٍ، ومن المقرر أن يكون التردد كالتالي:

التردد: 10815.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

برامج قناة مودة الجديدة 2024

تتميز برامج قناة المودة بتنوعها وغناها بالمحتوى الديني المفيد والهادف، وتشكل وجهة مهمة للمشاهدين خلال شهر رمضان وطوال العام، حيث تضم القناة مجموعة من البرامج البارزة والمميزة لعام 2024، ومنها:

برنامج الطيب: يقدمه فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ويتناول قضايا هامة ومتنوعة في ضوء التعاليم الإسلامية.

برنامج نصف ساعة لقلبك: يقدمه فضيلة الشيخ علاء حامد، ويتناول فيه قصص ووقائع مؤثرة تنم عن القيم والأخلاق الإسلامية.

برنامج طبطبة مع شريف: يقدمه الشيخ شريف شحاتة، ويعتمد على المناقشات والنقاشات الهادفة حول القضايا الدينية الراهنة.

برنامج شهادة تقييم: يقدمه الدكتور محمد الغليظ، ويستضيف فيه ضيوفاً متخصصين لتقييم ومراجعة الأفكار والمعتقدات.

مجموعة من الحلقات الدينية: يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي، وتتناول قضايا دينية وفقهية وتربوية متنوعة.

برنامج حواري مع الشعراوي: يقدمه فضيلة الشيخ مصطفى الأزهري، ويتناول فيه الحوارات والمناقشات حول القضايا الدينية والاجتماعية.

برنامج أراجيف: يقدمه الشيخ عبد الله رشدي، ويتميز بالتنوع والغنى في المواضيع المطروحة.

تأتي قناة مودة لتعزز قيم التسامح والمحبة والتعايش السلمي بين الجميع، وتقدم محتوى ديني متنوع وغني يساهم في تثقيف وتوعية الجمهور، من خلال برامجها المتنوعة والمميزة، تمثل قناة مودة وجهة مفضلة للكثيرين في رمضان وفي باقي أوقات العام، وتسهم بشكل فعّال في تعزيز الوعي الديني والاجتماعي للمشاهدين.