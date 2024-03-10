“مافيش أسهل من كدة” سرّ البسبوسة الهشة واللذيذة: طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي

من بين أنواع الحلويات التقليدية، تحتل البسبوسة بالزبادي مكانة خاصة، حيث تعتبر واحدة من الحلويات المفضلة التي يستمتع بها الجميع، وبالرغم من توفرها في المحلات بمذاقها الشهي، إلا أن تحضيرها في المنزل يضيف جوا من المرح والتجربة الشخصية المحببة لدى ربات البيوت وأفراد الأسرة.

طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي بالمقادير زي المحلات

المقادير

كوب زبدة طرية: تعتبر الزبدة الطرية أحد المكونات الرئيسية للبسبوسة، حيث تعطيها قواماً لينا ونكهة غنية.

ثلاثة أرباع كوب زبادي: يضيف الزبادي المذاق اللذيذ والقوام المميز للبسبوسة.

كوب سميد ناعم: السميد يضيف قواما مميزا وملمسا للبسبوسة ويساعد في امتصاص السوائل.

كوب سكر: يمنح البسبوسة الحلاوة المناسبة والتوازن في النكهة.

ربع كوب لوز مقشر ومفروم أو أي نوع من المكسرات، يضيف اللوز المفروم لمسة من النكهة وقيمة غذائية للبسبوسة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر: يساعد والبيكنج بودر في رفع البسبوسة وجعلها هشة وطرية.

كوب ونصف شربات أو عسل جلوكوز: يستخدم الشربات أو العسل للبسبوسة لإضافة الحلاوة والتميز في الطعم.

ملعقة واحدة طحينة: تستخدم الطحينة لاعطاء نكهة خاصة اضافية للبسبوسة.

طريقة التحضير

في وعاء كبير، قم بمزج السميد، السكر، والزبدة جيدا حتى يصبح المزيج متجانسا.

بعدها نقوم باضافة الزبادي والبيكنج بودر إلى الخليط ونقوم بخلطهم جيدا حتى تتكون عجينة متجانسة.

ندهن صينية الفرن بالزبدة ونرشها بالقليل من الطحين، ثم نسكب الخليط فيها ونمزجه بالتساوي.

نزين سطح البسبوسة باللوز المقشر والمفروم.

ندخل الصينية إلى فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 40 و45 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون وناضجة تماما.

والبسبوسة ساخنة، نقوم بصب الشربات البارد أو العسل على الوجه.

نترك البسبوسة لتبرد قليلا قبل أن نقطعها إلى قطع متساوية.

يتم تقديم البسبوسة دافئة أو باردة، حسب الرغبة.

بهذه الطريقة، تستطيع ربات البيوت الآن تحضير البسبوسة الشهية بالزبادي في المنزل بسهولة وبمذاق محبب للجميع في الأسرة، فهي نوع حلوى لذيذ وشهي ومناسب لموائد شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير وبالهنا والشفا