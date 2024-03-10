كيف تشحن شدات ببجي موبايل PUBG UC 2024؟.. احصل على آلاف الشدات “الآن”

تعد لعبة ببجي موبايل واحدة من أبرز ألعاب القتال الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، حيث حظيت لفترة طويلة بشعبية كبيرة واستحوذت على اهتمام مختلف الفئات العمرية، وأصبحت واحدة من أكثر الألعاب بحثًا على الإنترنت؛ شهدت بدايتها إطلاقًا قويًا، ومنذ ذلك الحين، استمرت في تحقيق نجاحات ملحوظة، مما جعلها تحتل مرتبة مرموقة ضمن قائمة أفضل الألعاب لأنظمة التشغيل أندرويد وآيفون.

كيف تشحن شدات ببجي موبايل PUBG UC 2024؟

تعدّ شدات ببجي من أهم المزايا في اللعبة التي يسعى إليها الملايين من اللاعبين حول العالم؛ فهي تمكنهم من شراء مختلف الأسلحة، ومعدات القتال، وجميع الأدوات والعناصر الضرورية داخل معركة ببجي موبايل، والتي تعكس واقعية الحروب بشكل كبير، بفضل جودة المؤثرات الصوتية والبصرية المتقدمة، والرسومات ثلاثية الأبعاد.

من خلال شدات ببجي، يمكن للاعبين شراء كل ما يحتاجونه للفوز في المباريات، بما في ذلك الملابس والمركبات، من خلال متجر اللعبة؛ وبالتالي، يتعين على اللاعبين شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي للعبة فقط؛ يجب أن ندرك أن شدات ببجي هي العملة المستخدمة في متجر اللعبة، حيث تعتبر بديلًا للأموال التي يشحنها اللاعبون لشراءها، وبالتالي يمكنهم استخدامها داخل المتجر للحصول على جميع ما يحتاجونه.

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لشراء الشدات Midasbuy.

انقر على خيار “شحن الشدات” في لعبة PUBG MOBILE.

ستُعرض لك صفحة الشحن، حيث يتعين عليك إدخال معرف لاعبك في الحقل المخصص.

يُقدم الموقع مجموعة واسعة من العروض والباقات للشحن، حيث يمكنك اختيار الباقة التي تناسبك.

حدد عدد الشدات التي ترغب في شرائها.

انتقل إلى خيارات الدفع المتاحة عبر الموقع واختر الطريقة التي تفضلها.

بعد تأكيد عملية الدفع، ستتم عملية تحويل الشدات مباشرة إلى حسابك في اللعبة.

كيفية تنزيل لعبة ببجي

لعبة PUBG تبدأ بدوران مئة لاعب في ساحة المعركة بعد هبوطهم من الطائرة، حيث يسعون للعثور على الأسلحة والذخيرة وجميع المعدات اللازمة للقتال؛ لتجربة مغامرة لعبة PUBG، يتعين عليك تنزيلها على أجهزتك المحمولة من خلال متاجر التطبيقات المختلفة. إليك كيفية تحميلها:

لأجهزة أندرويد:

افتح متجر Google Play على هاتفك.

ابحث عن “PUBG Mobile”.

اضغط على “تثبيت”.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التثبيت.

لأجهزة iOS: