موعد عرض مسلسل المداح 4 في رمضان 2024 على قناة MBC مصر

يسعى الكثير من المشاهدين في معرفة مواعيد عرض مسلسل المداح الجزء الرابع لرمضان 2024 بعد أن حققت الأجزاء السابقة نجاح غير مسبوق، وتدور قصة المسلسل بين الصراع الشديد الذي يجمع بين صابر والجن، علمًا بأن المسلسل حقق شعبية كبيرة ليس فقط في مصر بل في الوطن العربي، وخلال الأسطر التالية سوف نوضح موعد عرض مسلسل المداح.

موعد عرض مسلسل المداح 4

خلال الساعات الأخيرة ارتفع معدل البحث عن مواعيد عرض مسلسل المداح الجزء الرابع بطولة الفنان حمادة هلال والفنانة مجدي هلال، علمًا بأن قناة MBC مصر هي القناة الحصرية الناقلة لهذا المسلسل، علمًا بأن موعد عرض المسلسل الساعة 8:00 مساءً كل يوم خلال شهر رمضان، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد قناة mbc مصر

تعد قناة mbc مصر واحدة من أهم القنوات العربية وتمتلك القناة قاعدة جماهرية كبيرة في العالم العربي، علمًا بأن استقبال القناة مجاني بدون دفع أي رسوم، وإليكم بيانات التردد:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي.

مسلسلات رمضان 2024 على قناة mbc مصر

أعلنت قناة mbc مصر على قائمة المسلسلات والبرامج التي ستعرضها خلال هذا الشهر، وإليكم القائمة: