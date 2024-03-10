هاتف بكاميرا أسطوانية من شاومي يُحدث ثورة في عالم التصوير!

من المعروف أن شركة شاومي الصينية تحرص دائما على إصدار هواتف ذكية بمواصفات قياسية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية ومنافسة للجميع، ولكن إصدارها الأخير كان مختلف تماما ويسجل أعلى سعر هاتف لشاومي، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، بكاميرا أسطوانية شاومي تخطف الأنظار بهاتفها الأحداث والأغلى على الإطلاق.

مواصفات هاتف Xiaomi 14 ultra

منذ أن أعلنت الشركة عن موعد نزول ذلك الهاتف في الأسواق وبدأ الكثير يتساءل عن مواصفاته، وهي كما يلي:

اسم الهاتف Xiaomi 14 ultra عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Edge يدعم عدد الرامات ١٦ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ٥١٢ جيجا بايت سعة تخزين خارجية لا يدعم حجم الشاشة ٦،٧ بوصة نوع الشاشة Amoled نوع المعالج Snapdragon 8 Gen 3 عدد الكاميرات ٣ كاميرات دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٣٢ ميجا بيكسل دقة سطوع الشاشة ٣٠٠٠ شمعة سعة البطارية ٥٣٠٠ ملي امبير نسبة شحن البطارية ٩٠ وات

مميزات هاتف Xiaomi 14 ultra

يحتوي هاتف Xiaomi 14 ultra على العديد من المميزات التي جعلت الكثير يرغب في شرائه ومنها ما يلي:

والتي أولها أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٧ بوصة مما يمكنك من الرؤية والمشاهدة بوضوح.

كذلك أيضاً يدعم ذلك الهاتف ذاكرة تخزين داخلية كبيرة جداً تصل إلى واحد تيرا بايت مما يجعل التحميل بدون حدود.

بالإضافة أيضاً إلى الكاميرا الأمامية والخلفية التي لا يضاهيها أي كاميرا أخرى.

كذلك أيضاً يدعم شكل أنيق وجذاب وعصري يناسب جميع الأذواق والاعمار والفئات.

بالإضافة إلى البطارية القوية التي لا مثيل لها والتي تدوم لساعات طويلة، وشحن سريع جدا.

أسعار هاتف Xiaomi 14 ultra

بعد تلك المميزات الرائعة يرغب الكثير من الناس معرفة أسعاره، وهي كما يلي: