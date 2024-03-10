أسعار الدواجن تخرج عن المألوف وتُفاجئ الجميع.. سعر الفراخ مع بداية شهر رمضان الكريم

في ظل الإحتفال بشهر رمضان المبارك، تبدأ العديد من التساؤلات حول أسعار السلع الأساسية التي يحتاج إليها العديد من المواطنين، ومن بينها الدواجن، حيث إنها شهدت حالة من التباين مع نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، ليصل سعر الدواجن البيضاء إلى 95 جنيهًا ويزيد مع بُعد المحافظة، نظرًا لمصاريف الشحن التي يتم تطبيقها على السعر الأساسي المُعلن.

أسعار الدواجن اليوم

ووصل سعر لحم أمهات الدواجن البيضاء إلى 79 جنيهًا للكيلو الواحد، في حين أن سعر الدواجن البلدي بلغ نحو 125 جنيهًا، إضافة إلى أن سعر البط البلدي بلغ 150 جنيهًا، هذا وأن سعر البانيه تراوح من 200 إلى 250 جنيهًا للكيلو الواحد، فضلاً عن أن سعر الكتكوت الأبيض تراوح سعره من 33 إلى 39 جنيهًا، ووصل سعر الكتكو ساسو ليبلغ سعره 13 إلى 14 جنيهًا، وتختلف الأسعار من محافظة إلى أخر وفقًا لمصاريف الشحن التي يتم تطبيقها مع السعر الأساسي.

سعر كرتونة البيض اليوم

وسجل سعر البيض الأبيض 141 جنيهًا للكرتونة الواحدة، لتصل إلى المستهلك بنحو 155 جنيهًا، في حين أن سعر البيض الأحمر بلغ سعره 143 جنيهًا للكرتونة، إضافة إلى أنه يصل للمستهلك بـ 160 جنيهًا، هذا وأن سعر البيض البلدي بلغ سعره 145 جنيهًا ويصل إلى المستهلك بسعر 165 جنيهًا، وفي هذا فإن الأسعار يتم تغيرها بشكل لحظة وفقًا لتحديثات بورصة الدواجن وهي تختلف من تاجر إلى أخر.