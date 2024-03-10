اعملوا أحلى سحور زي عربية الفول: طريقة عمل الفول المدمس زي العربيات!

يعتبر الفول المدمس من الوجبات الشعبية المحببة لدى المصريين ومع دخول شهر رمضان المبارك تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمله في المنزل بنفس طريقة العربيات والمطاعم، في هذا المقال سنذكر لكم مقادير وطريقة تحضير الفول المدمس في المنزل بنفس طريقة العربيات وبكل يسر وسهولة مما يضمن لك سلامة ونظافة المكونات ويسمح لك بالتحكم في الطعم والتوابل بما يتناسب مع ذوقك وذوق أفراد أسرتك.

المكونات

نصف كيلو من الفول المدمس.

حبة جزرة كاملة.

ثلاث ملاعق عدس أصفر.

أربع ملاعق فول مجروش.

زيت طعام.

ملعقة كمون كبيرة.

ملعقة شطة صغيرة.

ملعقة من الملح والفلفل الأسود.

عصير ليمونة.

طريقة التحضير

يبدأ التحضير بغسل الفول والعدس الأصفر والفول المجروش بالماء البارد، ثم يوضعون في وعاء ويُغطون بالماء ويتركون للنقع لمدة تتراوح بين 18-24 ساعة.

بعد انقضاء مدة النقع، يصفى الفول والعدس والفول المجروش من الماء ويوضعون في دماسة الفول.

يضاف إلى دماسة الفول الجزر المبشور ويغطى بالماء الساخن بمقدار يغمر المكونات.

يغلى الفول على نار متوسطة ثم ينقل إلى نار هادئة لمدة 4-5 ساعات، مع إضافة الماء الساخن بين الحين والآخر حسب الحاجة.

بعد التدميس، يرفع الفول من على النار ويترك ليبرد قليلاً.

يوضع الفول المدمس في أكياس بلاستيكية ويُحفظ في الثلاجة أو الفريزر للاستخدام المستقبلي.

في مقلاة، يسخن الزيت ويضاف الفول المدمس المحضر مسبقا.

يضاف الكمون والشطة والملح والفلفل الأسود، ثم يقلب الفول جيدا حتى يمتزج الطعم.

يضاف عصير الليمون ويقلب الفول مرة أخرى، ثم يقدم في طبق التقديم مع الخبز والطحينة والجرجير.

بهذا نكون قد استكشفنا طريقة عمل الفول المدمس زي العربيات وتستطيع ربات البيوت القيام بتحضير هذا الطبق الشهي في المنزل، وتقديمه لأفراد العائلة والاستفادة من قيمته الغذائية خلال شهر الصوم حيث يعتبر الفول المدمس وجبة مثالية للإفطار والسحور لأنه يمنح الشبع والطاقة اللازمة لبداية يومك في رمضان بنشاط وحيوية.