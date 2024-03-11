وداعاً لآثار الحبوب! ماسك سحري للبشرة المختلطة يُخفي العيوب ويُوحد لون البشرة

الحصول على بشرة نضرة وناعمة حلم أي امرأة وفتاة، لكن يحتاج إلى وقت كبير إذا كنت تعانين من آثار حبوب أو حب شباب، خاصة إذا كنت تمتلكين بشرة مختلطة يكون الأمر أكثر صعوبة لأنها تعتبر من أكثر أنواع البشرة الصعب، تحتاج إلى معاملة خاصة، نظرا لكونها تجمع ما بين البشرة الدهنية والجافة، إذا كنت ترغبين في الحصول على بشرة مثالية، عليك باتباع الوصفات الطبيعية، سوف تحصلين على أفضل النتائج، اليوم سنقدم لكم أفضل ماسك للبشرة المختلطة لإزالة آثار الحبوب بأقل التكلفة والخطوات.

ماسك للبشرة المختلطة لإزالة آثار الحبوب

تعتبر البشرة المختلطة من أكثر أنواع البشرة التي تحتاج إلى اهتمام زائد، نظرا لطبيعة تكوينها التي تجمع ما بين البشرة الدهنية والجافة، الكثير يعتقد أن المنتجات العناية بالبشرة هي الحل الأمثل لمعالجة آثار الحبوب، لكن هذا الاعتقاد خاطىء، الوصفات الطبيعية هي الأفضل، اليوم سنقدم لكم أفضل ماسك للتخلص من آثار الحبوب والندبات بشكل نهائي من خلال إتباع فيما يلي:

ماسك النشا لعلاج آثار حبوب البشرة المختلطة

يعتبر النشا من أكثر المكونات الطبيعية التي تساعد كثيرا في التخلص من آثار الحبوب في أقل وقت:

المكونات:

ربع ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء، نضيف إليه النشا، ماء الورد، نخلط جميع المكونات جيدا.

نغسل وجهنا، ثم نضع الخليط على البشرة، يترك حتى تجف.

نغسل الوجه بالماء الفاتر.

يستخدم بشكل يومي.

ماسك صودا الخبز لعلاج آثار حبوب البشرة المختلطة

عندما يتم خلط صودا الخبز مع الماء تعطي لنا أفضل ماسك طبيعي لمعالجة آثار الحبوب:

المكونات:

ملعقة من صودا الخبز.

كمية ملائمة من الماء.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ملائم، نضيف إليه صودا الخبز، الماء، نخلط جميع المكونات حتى نحصل على مزيج متجانس.

نضع الماسك على البشرة لمدة ربع ساعة.

نغسل البشرة باستخدام الماء البارد.

نكرر الماسك لمدة ثلاث مرات أسبوعيا.

ماسك الخميرة والحليب لآثار حبوب البشرة المختلطة

المكونات:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من حليب البودرة.

كمية ملائمة من الماء.

طريقة التحضير: