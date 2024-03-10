مواعيد برنامج مصطفى حسني على قناة On في رمضان 2024 “بصير رحلتك من الشتات إلى اليقين”

بحلول شهر رمضان المبارك يبدأ الكثير في البحث عن مواعيد برنامج مصطفى حسني، والذي يُعتبر من أفضل البرامج الدينية وذلك لما يجدونه من أثر إيجابي على أنفسهم وعقيدتهم عند استماع برامجه، وفي هذا البرنامج تحديدًا سوف تجد إجابة وهداية لكثير من ما ينشغل به عقلك، وبالتالي تنعم بحياة يملؤها الرضا والإيمان.

مواعيد برنامج مصطفى حسني

الجميع ينتظرون موعدهم السنوي مع السلام النفسي والإرشاد الديني والدنيوي، ولذلك يبحثون عن مواعيد برنامج مصطفى حسني والذي سيحمل اسم ” بصير” وهو سيعرض على شاشة on قبل الإفطار في تمام الساعة 5:30 مساء، بينما سيتم عرضه على قناة الناس في تمام الساعة 8:00 مساء، ولا ننسى البث المباشر الذي يقوم به كل أيام رمضان على صفحته الشخصية والذي يكون في 3:45 قبل الفجر.

برنامج بصير رحلتك من الشتات إلى اليقين

في هذا البرنامج سوف يتناول الداعية مصطفي حسني كعادته مجموعة من الموضوعات والأفكار التي تدور في تفكير كل مسلم، بل ويمد له يد العون ليتعرف على ما يواجهه ويتصدى له، حيث بدأ الإعلان الخاص بالبرنامج بقراءة مصطفى حسني بعض العبارات القيمة حيث قال ” يتيه في الدنيا من لا يرى حقيقتها بعين قلبه البصيرة، وقد يندفع بلا تريث على أشياء كانت تلمع أمام عينية لكنها تؤذيه”.

تردد قناة اون ON على النايل سات

على شاشة قناة أون ON سوف تستمتع بباقة من أفضل المسلسلات والبرامج وبعد معرفة مواعيد برنامج مصطفى حسني والتي ستكون على هذه القناة، لم ينقصكم إلا معرفة إحداثيات تنزيل القناة والتي جاءت على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة الناس على النايل سات

إذا لم تتمكن من مشاهدة برنامج الداعية مصطفي حسني ” بصير” في أوقات إذاعته على قناة أون ON، فأنت بإمكانك متابعته في أوقات عرضة على قناة الناس ويمكنك تنزيلها بسهولة عبر الإحداثيات الآتية: