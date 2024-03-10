اللهم تقبل منا الصيام { موعد آذان الفجر 1 رمضان} في المدن المصرية+توقيت رفع الآذان في الرياض وعمان ومكة المكرمة

مع بداية الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك يبحث كافة المصريين عن موعد آذان فجر اليوم الأول من رمضان 1445 الموافق الحادي عشر من مارس 2024، وفي السطور التالية من هذه المقالة عبر موقعنا موقع البديل سوف نقدم لكم كافة التوقيتات الخاصة بموعد آذان الفجر في أغلب المحافظات المصرية، وكذلك بعد العواصم العربية، لذلك ننصحكم بمتابعة السطور القادمة.

موعد آذان الفجر في جمهورية مصر العربية

أعلنت دار الإفتاء المصرية منذ ساعات قليلة عن نجاح اللجان الشرعية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية عبر المراصد الشرعية في رؤية هلال شهر رمضان، وهو ما يعني أن يوم الإثنين هو غرة رمضان لهذا العام، وقد بدأت منذ قليل صلاة العشاء والتراويح لليلة الأولى في ليلي الشهر الفضيل، ويبدأ المسلمون في تناول وجبة السحور قبل فجر الليل تنفيذل لقواعد وسنن الصيام، ويمسك المسلمون عن تناول الطعام والشراب مع آذان الفجر الأول في رمضان، ليبدأ الصيام الذي ينتهي مع آذان المغرب.

توقيت آذان الفجر في المدن المصرية

وبحسب التوقيتات المعتمدة من قبل الحكومة المصرية فإن موعد وتوقيت آذان الفجر لليوم الأول من رمضان في المدن المصرية سوف يكون كالتالي:

يُرفع لآذان الفجر في القاهرة في الساعة 4:44 صباحا.

أما مدينة الإسكندرية فيرفع آذان الفجر في الساعة 4:49 صباحا.

على أن يتم رفع آذان الفجر في الساعة 4:39 صباحا في مدينة السويس على خليج السويس.

وفي الجنوب يؤذن لصلاة الفجر في مدينة أسوان في الساعة 4:40 صباحا.

أما مدينة أسيوط فسوف يتم رفع آذان الفجر في الساعة 4:46 صباحا.

ومدينة سوهاج يتم رفع آذان الفجر في الساعة 4:44 صباحا.

على أن يتم رفع آذان الفجر في مدينة بور سعيد في الساعة 4:39 صباحا.

ويقام آذان صلاة الفحر في محافظة مطروح في الساعة في الساعة 4:59 صباحا

أما في مدينة الغردقة فيرفع آذان الفجر في 4:35 صباحا.

على أن يكون آذان الفجر في مدينة شرم الشيخ في الساعة 4:33 فجرا.

أما آخر المدن المصرية التي سيرفع فيها آذان الفجر فهي مدينة السلوم غرب البلاد في الساعة 5:08 صباحا.

موعد آذان الفجر في الأردن

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية أن موعد آذان الفجر في الأردن سوف يكون في الساعة 5:31 صباحا وذلك في العاصمة الأردنية عمان.

موعد آذان الفجر في الرياض ومكة المكرمة

ومن المنتظر أن يرفع الآذان لصلاة الفجر في العاصمة السعودية في الساعة 4:49 من فجر اليوم الإثنين، على أن يكون موعد آذان الفجر في العاصمة المقدسة مكة المكرمة في الساعة 5:18 حسب التوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، أما مدينة الرسول المنورة فسوف يكون آذان الفجر في الساعة 5:18 في نفس توقيت مكة المكرمة.