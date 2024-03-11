بعض الأدعية المستجابة من القرأن والسنة… يمكنك المداومة عليها طوال شهر رمضان

يحل علينا شهر الصوم والعبادة، شهر القرأن والقيام والرحمة والغفران، شهر رمضان الكريم الذي بدأت أولى أيامه منذ قليل، حيث يبحث العديد عن أهم الأحاديث والأدعية المأثورة والأدعية المستجابةالتي يستحب أن تقال خلال تلك الأيام المباركات التي تحمل نفحات ربانية مباركة، لذا نتشرف أن نعرض بعض من تلك الأدعية.

بعض الأدعية المستجابة طوال شهر رمضان

اللهم بلغنا رمضان: يدعو الله أن يمكننا الوصول إلى شهر رمضان وأن يمنحنا القوة والقدرة على صيامه وأداء العبادات فيه. اللهم اجعلني من التوابين: يدعو الله لأن يكون من الذين يتوبون إليه ويستغفرونه بكثرة في شهر رمضان. اللهم ارزقني حسن العبادة: يدعو الله لنيل حسن العبادة والتقوى خلال شهر رمضان وأن يتقبل صيامه وقيامه. اللهم اغفر لي ولوالديّ: يدعو الله لمغفرة ذنوبه وذنوب والديه وأن يرحمهما ويعفو عنهما. اللهم بارك لنا في رمضان: يدعو الله لأن يبارك له وللمسلمين في رمضان وأن ينعم عليهم بالبركات والرحمة. اللهم أعني على صيام رمضان: يدعو الله أن يمكنه من الصيام والامتناع عن المحرمات طوال شهر رمضان. اللهم اجعلنا من المقبولين: يدعو الله لأن يكون من الذين يقبل الله صيامهم وقيامهم في شهر رمضان. اللهم ارزقني الجنة: يدعو الله لأن يمنحه الجنة ويدخله فيها برحمته وفضله. اللهم اجعل رمضان شهراً مباركاً علينا: يدعو الله أن يجعل رمضان شهرًا مباركًا ومناسبة للطاعة والعبادة وأن ينزل فيه البركات والرحمة. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان: يدعو الله لأن يكون من الذين يتمتعون بعتقه من النار في شهر رمضان.\

تذكر أن الأدعية ليست قواعد ثابتة، بل يمكنك أيضًا أن تدعو الله بأي كلمات صادقة ومن قلبك للتواصل معه وطلب ما تشتهيه خلال شهر رمضان.

وهذا دعاء مبارك بعد صلاة الفجر لقضاء الحوائج

1- اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ ، وَ الْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ ، وَ الرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ ، اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ ، لا إله إلّا أنتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ.

2- لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين”