“هنصوم 13 ساعة” موعد أذان الفجر في مصر ليوم 11 مارس 2024 ..مواقيت الصلاة في المحافظات

موعد أذان الفجر في مصر ، والتي ارتفاع البحث في الساعات الأخيرة من قبل المواطنين في مصر حول الاستعلام عن موعد أذان الفجر ليوم الاثنين الموافق 11 مارس عقب أن أعلنت دار الأفتاء المصرية عن نتائج استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 2024 والتي أفادت بان أول أيام شهر رمضان المبارك سوف يكون يوم الاثنين الموافق 1 مارس 2024 في مصر واغلب الدول العربية وأعاد الله علينا الشهر بالخير واليمن والبركات.

موعد أذان الفجر في مصر

يصوم المسلمون في مصر والسعودية ما يقارب من 13 ساعة فقط هذا العام نظرا لتزامن شهر رمضان المبارك مع اخر فصل الشتاء، والذي يمتاز بالنهار القصير و مقارنة بالأعوام الماضية والتي كان قد يصل الصيام بها نحو اكثر من 16 ساعة في بعض الاحيان، ولهذا فان ساعات الافطار هذا العام سف تكون ما يوارى النصف يوم بالكامل وتبدأ من الساعة السادسة مساءا وتستمر حتى الساعة الخامسة إلا ربع صباحا وفقا لمواقيت الصلاة في جمهورية مصر العربية .

مواقيت الصلاة في مصر

نستعرض إليك موعد أذان الفجر في مصر في اكبر لمحافظات المصرية لتاريخ يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجر في تمام 4:45 ص

توقيت صلاة الظهر في تمام 12:06 ص

توقيت صلاة العصر في تمام28: 3

توقيت صلاة المغرب في تمام 6:01 م

توقيت صلاة العشاء في تمام 7:17

مواعد الصلاة في الإسكندرية

توقيت صلاة الفجر في تمام 4:49 ص

توقيت صلاة الظهر في تمام 12:11

توقيت صلاة العصر في تمام 3:33

توقيت صلاة المغرب في تمام 6:05 م

توقيت صلاة العشاء في تمام 7:23 م.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

توقيت صلاة الفجر في تمام 4:40

توقيت صلاة الظهر في تمام 12:02 م

توقيت صلاة العصر في تمام 3:24 م

توقيت صلاة المغرب في تمام 5:57 م

توقيت صلاة العشاء في تمام 7:14 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

توقيت صلاة الفجر في تمام 4:34

توقيت صلاة الظهر في تمام 11:54

توقيت صلاة العصر في تمام 3:17 م

توقيت صلاة المغرب في تمام 5:50 م

توقيت صلاة العشاء في تمام 7:04 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

توقيت صلاة الفجر في تمام 4:41 ص

توقيت صلاة الظهر في تمام 12:00 ص

توقيت صلاة العصر في تمام 23: 3

توقيت صلاة المغرب في تمام 5:57 م

توقيت صلاة العشاء في تمام 7:10

موعد اذان المغرب فى مصر

نقلنا إليك تفاصيل مواقيت الصلاة في مصر وبالأخص لموعد أذان الفجر وهو موعد الامساك وموعد اذان المغرب وهو موعد الإفطار وذلك تزامن مع موعد أول يوم رمضان 2024 في مصر واغلب دول العالم العربى، ويختلف التوقيت من محافظة إلي اخرى ببضعة دقائق فقط وفقا لغروب الشمس بها .