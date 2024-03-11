مسلسلات رمضان..موعد عرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان في رمضان 2024 ومواعيد الاعادة والقنوات الناقلة

موعد عرض مسلسل المعلم، الالاف من عشاق الدراما يبحثون عن موعد عرض مسلسل المعلم الذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2024 عبر القنوات الفضائية، ومن المتوقع أن يحقق مسلسل المعلم نجاحا باهرا على غرار كافة الاعمال الدرامية التي قام ببطولتها النجم مصطفى شعبان، حيث بحث الجمهور عن موعد عرض وإعادة مسلسل المعلم، واليكم التفاصيل.

موعد عرض مسلسل المعلم

من المقرر أن يكون موعد عرض مسلسل المعلم بطولة:”مصطفى شعبان، سهر الصايغ، عبدالعزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، هاجر أحمد، سلوي خطاب، محمد العمروسي،…”، بداية من غدا الاثنين الموافق الاول من شهر رمضان في تمام الساعة التاسعة إلا الربع، ولم يتم إعلان موعد الإعادة حتى الآن.

القنوات الناقلة لمسلسل المعلم

من المقرر أن يعرض مسلسل المعلم عبر شاشة قناة الحياة الفضائية الشهيرة، المسلسل بطولة عدد كبير من الفنانين من إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف وانتاج سينرجي، كما يعرض المسلسل على منصة watch it الإلكترونية، ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحا باهرا نظرا لأحداث المشوقة التي تتضمنها البرومو الدعائي الخاص بالمسلسل.

احداث مسلسل المعلم

وتدور احداث مسلسل المعلم حول تاجر السمك حامد، والذي يجسده الفنان مصطفى شعبان، ويعيش حياة هادئة مع أسرته وعائلته، ولكن تنقلب الأحداث رأسًا على عقب بعد دخوله في العديد من الصراعات مع كبار تجار السوق ويحاول استعادة حقه ووضعه بالسوق معهم، وتحدث مصطفى شعبان عن مسلسل المعلم خلال لقائه مع الاعلامى عمرو الليثى في برنامج واحد من الناس على قناة الحياة، وقال: “اسمي بأحداث المسلسل “المعلم” وليس لقبي، وهي شخصية ثرية وتمس كل مواطن، وأن المسلسل به لزمة “على الله إن شاء الله” و”أنا نصحتك وأنت براحتك توكلنا على اللي بيوكلنا” وغيرها، وإنني التقيت مع المنتج الكبير تامر مرسي، وقلت له إن المسلسل مكلف جدا، وإننا سنبني شادر وحلقة سمك حقيقية، مثل سوق السمك الحقيقي، وإننا نأتي بسمك يوميا، ويأتي من السويس، ويتم تصويره بالنهار ثم يذهب إلى المحلات.

اشتعل البحث على موعد مسلسل المعلم الذي سيذاع أول حلقاته اليوم للفنان القدير مصطفي شعبان وسهر الصايغ وكوكبة من المع نجوم الفن، حيث يذاع المسلسل بعد ساعات قليلة من الآن وتحديدا في تمام الساعة التاسعة الا ربع مساءا بعد الافطار على قناة الحياة الفضائية.