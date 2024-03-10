يا لولو يا لولو في نونو .. تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات وأهم الخطوات اللازمة لضبط القناة

تردد قناة وناسة، تعتبر قناة وناسة أطفال من بين القنوات الفضائية الرائدة التي تستهدف الجمهور الصغير، وتقدم محتوى متنوعاً وترفيهياً مفيداً للأطفال من مختلف الأعمار، يبحث العديد من المواطنين عن تردد هذه القناة على الأقمار الصناعية المختلفة، ولهذا الغرض نقدم لكم من خلال موقع البديل تفاصيل تردد قناة وناسة أطفال على جميع الأقمار الصناعية الرئيسية، وهي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات

استعدوا لاستقبال قناة وناسة الفضائية المخصصة للأطفال على القمر الصناعي نايل سات واستمتعوا بأفضل الأناشيد التعليمية والترفيهية التي تُقدمها القناة على مدار 24 ساعة دون انقطاع، لتحقيق ذلك، قم بضبط جهازك على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11470.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

وإذا كنتم تبحثون عن تردد قناة وناسة على عرب سات للاستمتاع بأحدث الأغاني والبرامج التعليمية، يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال الخاص بكم على التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

الخطوات اللازمة لضبط تردد قناة وناسة

لضبط القناة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بفتح جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الاستقبال.

ابحث عن قائمة الإعدادات على شاشة التلفزيون أو الرسيفر.

اختر خيار إدخال تردد القناة المرغوبة باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة.

قم بتحديد القمر الصناعي الذي يبث عليه القناة.

يُظهر هذا الخيار عادةً في قائمة الإعدادات أو قائمة البحث

بعد تحديد القمر الصناعي، انتقل إلى خيار البحث واضغط على الزر المخصص لبدء عملية البحث عن القنوات.

بعد اكتمال عملية البحث، ستظهر القناة في قائمة القنوات المتاحة.

اخترها للتمتع بالمحتوى الذي تقدمه.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك ضبط القناة بسهولة والتمتع ببرامجها ومحتواها على جهاز الاستقبال الخاص بك.