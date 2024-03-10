مسلسل أشغال شقة الحلقة 1 الاولي بطولة هشام ماجد علي قناة mbc مصر

قامت قناة MBC مصر بالكشف عن جدولها البرنامجي المثير لمسلسل أشغال شقة الذي يضم في طاقمه نخبة من النجوم المتميزين بقيادة هشام ماجد وأسماء جلال وشيرين وسلوى محمد علي ومصطفى غريب إلى جانب عدد من الممثلين الآخرين ويأتي هذا المسلسل بقلم الكتاب المبدعين خالد دياب وشيرين دياب وتحت إشراف المخرج القدير خالد دياب وقد نشرت قناة MBC مصر مقطعاً ترويجياً جديداً للمسلسل عبر حسابها الرسمي على منصة إنستجرام معلنة بفخر وحماسة تعالوا شاهدوا البرومو الثاني لمسلسل أشغال شقة حصرياً على شاشة MBC مصر ومنصة شاهد خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024.

مسلسل أشغال شقة الحلقة 1 الاولي

من المقرر عرض الحلقة الأولى من مسلسل أشغال شقة الذي يجمع بين نجوم الشاشة هشام ماجد وأسماء جلال في مساء اليوم الأحد الموافق 10 مارس الحالي ستعرض الحلقة الافتتاحية في تمام الساعة التاسعة مساءا على شاشة قناة MBC مصر وسيتاح للجمهور فرصة مشاهدتها مجددًا في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل عبر قناة MBC مصر 2 يأتي هذا الإعلان بعد شهور من الترقب والانتظار لمحبي الدراما العربية حيث تعتبر هذه الأعمال جزءا لا يتجزأ من جدول العروض التلفزيونية في شهر مارس، وهو الوقت المثالي لاستقبال مسلسلات الجودة والإثارة.

قصة مسلسل أشغال شقة

تتناول أحداث مسلسل أشغال شقة قصة “حمدي الطبيب الشرعي الذي يعيش في رحاب منزله بعد فترة من الزواج يبارك له القدر بالإنجاب إذ يولد له توأم ومن هنا تبدأ الصراعات والتحديات يقرر حمدي البحث عن مدبرة منزل لرعاية التوأم، ولكن يواجه صعوبات عديدة في هذا الطريق مما يضعه وزوجته في مواقف كوميدية وصعبة تتميز قصة المسلسل بتفاصيلها الشيقة والمثيرة حيث تعكس تجارب الحياة اليومية للعديد من الأزواج والآباء في المجتمع ويأتي هذا العمل من تأليف خالد دياب وشيرين دياب وإخراج خالد دياب، الذي يعتبر من أبرز المخرجين في الوطن العربي.