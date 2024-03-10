هل هلالك.. أجمل عبارات تهنئة بشهر رمضان المبارك 2024/1445 قصيرة للأهل والأصدقاء

شهر رمضان الكريم هو أفضل شهور السنة، هو شهر الخير واليمن والبركات، جميع المسلمين يحبون شهر رمضان الكريم وينتظرونه من العام للعام، فهو شهر الصيام والقيام والخير واليمن والبركات، باقتراب شهر رمضان يبدأ المسلمين بتهنئة بعضهم البعض، ويبدأ بعض الأشخاص بالتواصل مع بعضهم البعض للتسليم والتهنئة بهذا الموسم الذي يأتي علينا ويتمنى بعضنا لبعض الخير واليمن والصحة والسعادة والبركة في العمل والمال والصحة والولد، ونذكر لكم بعض عبارات التهنئة القصيرة من خلال المقال فتابعونا.

عبارات تهنئة بشهر رمضان المبارك 1445/2024

يبحث بعض الأشخاص عن عبارات تهنئة جديدة لهذا العام يستخدمونها في التهنئة، وذلك رغبة منهم التجديد، وهي عبارة قصيرة ومبهجه للغاية تقدم للأهل والاقارب والأصدقاء والاحباب في الشهر الكريم، ونذكر لكم بعض هذه العبارات من خلال التالي:

أعاد الله عليكم الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات.

أنقل اليكم فرحتي بحلول الشهر الكريم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير.

كل عام وأنت بخير حال، أتمنى من الله أن يديم عليكم الصحة والعافية.

رمضان كريم، اللهم بلغنا رمضان أعوام وأعوام.

سلمك الله رمضان آمنين سالمين كاملين مكملين، كل عام وأنتم بخير.

عمر الله بيوتكم بكل خير ورزقكم السعادة في الدارين، رمضان كريم.

أسأل الله أن يجعلكم من الفائزين في هذا الشهر الكريم، رمضان كريم.

تقبل الله صيامكم وقيامكم وجميع أعمالكم، اللهم امين.

ندعوا الله أن تكونوا من الفائزين في الشهر الكريم، وأن تكون من الفائزين بالعتق من النيران، كل عام وأنتم بخير.

عبارات تهنئة قصيرة بشهر رمضان الكريم