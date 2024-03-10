هتصلى التروايح فين …موعد صلاة التراويح أول أيام رمضان 2024 وماهى ضوابطها وحكمها وكم ركعة

تبدأ صلاة التراويح في رمضان 2024 خلال ساعات قليلة، وذلك بعد الاعلان عن أول أيام شهر رمضان المعظم فى أحتفالية مسائية كان بها كوكبة من أصحاب الفضيلة على راسهم فضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام حيث أعلنت فى الاحتفالية ثبوت رؤية الهلال ولهذا ترتفع عمليات البحث حول مواعيد صلاة التروايح فى مختلف محافظات الجمهورية .

جُدول مواقيت صلاة التراويح اليوم بعد تأكد رؤية الهلال

تقدم جدول مواعيد صلاة التراويح في مصر تسهيلًا للمصلين خلال شهر رمضان، يتم رفع الآذان لصلاة العشاء في تمام الساعة 7.17 مساء بالقاهرة مع مراعاة فروقات التوقيت فى المحافظات، ومن ثم تبدأ صلاة التراويح مباشرة بعد صلاة العشاء و يتيح هذا الجدول لكل الراغبين فى معرفة موعد صلاة التروايح فى محافظتهك تنظيم وقتهم ، مما يعزز مشاعر الايمان والروحانية فى هذا الشهر الفضيل خلال الشهر الكريم.

المدينة موعد صلاة العشاء موعد رفع الآذان للتراويح القاهرة 7:17 مساءً بعد صلاة العشاء مباشرة أسوان 7:09 مساءً بعد صلاة العشاء مباشرة الإسكندرية 7:23 مساءً بعد صلاة العشاء مباشرة المنصورة 7:17 مساءً بعد صلاة العشاء مباشرة المحلة 7:18 مساءً بعد صلاة العشاء مباشرة قنا 7:10 مساءً بعد صلاة العشاء مباشرة

حكم صلاة التراويح وعدد ركعاتها

أكدت دار الإفتاء أن صلاة التراويح سُنة مؤكدة، وعدد ركعاتها 23 ركعة بالوتر، ويتضمن 8 ركعات و3 ركعات من سنة العشاء، وهذا يتماشى مع ما فعله سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأصل.

ضوابط صلاة التراويح في رمضان 2024

أوضحت وزارة الأوقاف المصرية مجموعة من الإرشادات والشروط التي يجب أخذها في الاعتبار من قِبل الأئمة والمشرفين على المساجد خلال صلاة التراويح في شهر رمضان 2024، وهي: