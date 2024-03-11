الطلاب هيفرحوا جدا .. وزارة التعليم تُعلن عن مواعيد المدارس في رمضان 2024 لجميع المدارس والجامعات

مواعيد المدارس في رمضان، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الموعد الرسمي للحضور والانصراف لجميع الطلاب بكافة المحافظات، حيث قامت بتوضيح جميع الإجابات التي تداولت شائعتها على مواقع التواصل الاجتماعي اهمها الإجابة على موضوع رفع الغياب عن الطلاب في شهر رمضان المبارك، فسوف نتعرف معاً عن الدوام الرسمي للطلاب بالمدارس.

مواعيد المدارس في رمضان

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد المدارس في رمضان وحثت على استمرار الدراسة في شهر رمضان 2024 بجميع المدارس سواء الحكومية أو المدارس الخاصة، كما وضحت بعدم رفع الغياب عن الطلاب أن ما جاء من أخبار متداولة لا صحة له فمن الجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت عن موعد الدوام الدراسي ليكن كالمعتاد في جميع المدارس أما عن موعد الأنصراف فقد أختلف ليكن في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

الغياب في شهر رمضان 2024

قد ذكرنا لكم سابقاً عن موعد الدوام الرسمي للطلاب في جميع المدارس وفقاً لما جاء من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث يذهب الطلاب يومياً، فقد قامت الوزارة بالإعلان عنوجود عطلة رسمية في أول يوم بشهر رمضان المبارك الذي سيوافق رسمياً 11 /3 /2024.

كما سيتم سير الدوام الدراسي بداية من اليوم الثاني لشهر رمضان المبارك، أما من ناحية الغياب فسوف يتم رصد الحضور لجميع الطلاب يومياً بجميع المحافظات كما، حيث سيتم ستسلم الوزارة الكشوفات الخاصة برصد الحضور على الإدارات والمديريات التعليمية حتى يتم الأنتهاء من السنة الدراسية الحالية، ونوهت الوزارة أيضاً أن المنظومة التعليمية تسير وفقاً للخطة التي وضعتها قبل بداية العام.

هدف تعديل مواعيد المدارس في رمضان

تقدم الساعات الدراسية المعدلة في شهر رمضان المبارك بالمملكة العربية السعودية للطلاب العديد من الفوائد، من أهمها استيعاب ومراعاة المتطلبات الجسدية للصيام، مما يسمح للطلاب بالمشاركة في الأنشطة الخيرية والروحانية لشهر رمضان، ومنها تلاوة القرآن وأوقات الصلاة المحددة.