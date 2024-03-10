عالم جديد من المغامرة في انتظارك.. طريقة تحميل لعبة ماين كرافت مجانا للاندرويد والايفون

لعبة ماين كرافت واحدة من الألعاب الإلكترونية المميزة حيث يدخل اللعب في عالم المغامرة والمرح ويستخدم القطع الخشبية الصخرية والحيوانات ليبني هو عالم من خيال واليوم سنقدم لكم عالم جديد من المغامره والاصدار الحديث من لعبة ماين كرافت لكل من هواتف الاندرويد والايفون في السطور القادمة فتابعونا.

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت مجانا للاندرويد

يمكن لحاملي هواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد ان يقوموا بتحميل اللعبة من خلال الخطوات التالية:

اولا الدخول الى المتجر الخاص بهاتفك اندرويد جوجل بلاي.

في خانة البحث ستكون بوضع اسم اللعبه ماين كرافت.

اضغط على تثبيت اللعبة.

بعد اكتمال تحميل وتثبيت اللعبة على هاتفك يمكنك فتح اللعبة وبدأ في لعب اشهر مغامرة.

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت مجانا للايفون





حتى تتمكن من تحميل لعبة ماين كرافت لهواتف التي تعمل بنظام تشغيل IOS عليك اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى التطبيق الخاص بهواتف الايفون وهي ابل أستور.

قم بكتابة اسم اللعبة في خانة البحث واضغط على موافق.

تظهر لك التفاصيل الخاصه باللعبة قم بالضغط على تثبيت اللعبة.

سيأخذ الهاتف عند الدقائق حتى يتم تحميل وتثبيت اللعبة على هاتفك وعندها يمكن فتح اللعبة والبدء في لعب أشهر العاب المغامرة

مميزات لعبة ماين كرافت

أن لعبة ماين كرافت من الالعاب الشيقة التي تعتمد على المغامرات والعالم المفتوح وقد تم إطلاقها لأول مرة عام 2011 من قبل شركة mojang.

من ألعاب العالم المفتوح التي تحتاج أن يظل اللاعب فيها على قيد الحياة.

يحصل فيها اللاعبين علي الأسلحة، والأدوات، والملابس، ومواد البناء.