مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الحلقة 1 الاولي علي قناة mbc مصر

أعلنت قناة MBC مصر عن جدول برامجها الخاص بشهر رمضان حيث سيتم عرض مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذي يضم في بطولته نخبة من النجوم منهم سلمي أبو ضيف، إنتصار، محمد محمود، إسلام إبراهيم، أحمد فهيم، فرح يوسف، ليلى أحمد زاهر، وغيرهم ومن المعروف أن المسلسل من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل حيث سيتم عرض الحلقة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بالإضافة إلى ذلك، سيقدم الإعلامي شريف عامر حلقة خاصة من برنامج يحدث في مصر في تمام الساعة العاشرة مساءً ستشمل هذه الحلقة الخاصة العديد من المتابعات الخاصة بدراما رمضان بالإضافة إلى الكواليس والتفاصيل الخاصة بعرض المسلسلات على شاشات قناة MBC مصر.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الحلقة 1 الاولي

من المقرر بدء عرض مسلسل أعلى نسبة مشاهدة اعتبارًا من الحادي عشر من مارس وهو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك على شبكة قنوات MBC بالإضافة إلى عرضه على منصة شاهد الرقمية من المتوقع أن يشهد مسلسل أعلى نسبة مشاهدة منافسة شرسة خلال موسم رمضان 2024 حيث يتنافس مع العديد من الأعمال الدرامية التي تتنوع بين الكوميديا والتراجيديا والشعبي من بين هذه الأعمال يبرز مسلسل “الحشاشين”، ومسلسل “سر إلهي”، ومسلسل “محارب”، ومسلسل “صدفة”، ومسلسل “بقينا أتنين”، ومسلسل “مسار إجباري”، ومسلسل “جودر”، ومسلسل “لحظة غضب”، ومسلسل “مليحة”.

بهذا، يُنتظر أن يحقق مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” إقبالًا كبيرًا من الجمهور، ويتنافس بقوة مع باقي الأعمال الدرامية في سباق الرمضان الدرامي المثير.