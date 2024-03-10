هتروح العمرة السنة دى …سعر عمرة رمضان 2024 الاقتصادى والسياحى والفاخر بعد تحديد وزارة السياحة المصرية

قامت اللجنة الفنية المختصة بالحج من وزارة السياحة المصرية بتحديد سعر عمرة رمضان 2024 وذلك من أجل الاجابة عن استفسار المواطنين عن تكاليف أداء الفريضة خلال هذا العام قبل البدء فى حجز العمرة لشهر رمضان المبارك كما أوضحت الوزارة الاوراق المطلوبة من أجل أداء العمرة .

سعر عمرة رمضان 2024

وبحسب ما تم قد جاء فى قرار اللجنة الخاصة بتسعير العمرة فى وزارة السياحة المصرية ، سيكون سعر عمرة رمضان لعام 2024 هذا العام، وفقًا للبرامج الاقتصادية التي تشمل شهرًا كاملاً، بقيمة 40 ألف جنيه. حيث سيتم إقامة المعتمرين في فنادق ثلاثة نجوم، وستكون الغرف مخصصة لأربعة أشخاص، وستكون بعيدة عن الحرم بمسافة تزيد عن 1200 متر.

وسائل نقل للمعتمرين

وتلتزم شركات السياحة بتوفير وسائل نقل مريحة من والى الحرم المكى للمعتمرين وتشمل وسائل الانتقال من والى الحرم يوميا سعر باقة السعر الاقتصادية فإن الأسعار ستتراوح بين 90 ألف جنيه وما فوق، حيث يتم إقامة المعتمرين في غرفة واحدة يعد شهر رمضان من الأوقات المفضلة لدى الناس لأداء العمرة بسبب الأجواء الروحانية التي يتمتع بها، ولذا تعمل وزارة السياحة على تسهيل هذه العملية للمواطنين.

الأوراق المطلوبة لعمرة رمضان 2024

فيما يلي نقدم قائمة ببعض الوثائق الضرورية التي يجب تقديمها لأداء مناسك عمرة رمضان: