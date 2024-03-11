ادعية رمضانية مستجابة..”اللهم تقبل منا”.. دعاء اول يوم رمضان 2024 مكتوب ومستجاب وادعية يوم 1 رمضان كاملة من السنة النبوية والقرآن

دعاء اول يوم رمضان 2024، نقدم لكم دعاء اول يوم رمضان 2024 الذي من المقرر أن يتزايد البحث عليه خلال الساعات القادمة من مختلف الدول العربية، حيث يقول الله عز وجل في كتابه العزيز:”وإن سألك عبادي عني فأني قريب اجيب دعوة الداعي إذا داع”، ويعد الدعاء هو أحد وسائل تقرب العبد إلى ربه، ويمكنكم ترديد ادعية يوم 1 مضان بداية من اذان الفجر وعلى مدار ساعات اليوم الاول من الشهر الكريم.

دعاء اول يوم رمضان 2024

واليكم دعاء اول يوم رمضان 2024 الذي يبحث عنه الجميع، بعدما أكدت الرؤية الشرعية أن غرة شهر رمضان غدا الاثنين:

– اللهم أجعله شهر عزًا وتمكين، ونصرًا للإسلام والمسلمين، اللهم أجمع فيه صفوفهم ووحد فيه كلمتهم، وأدرأ عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن.

– اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا، ولجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.

– اللهم صلى على محمد وعلى أل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

ادعية يوم 1 رمضان 2024

والآن مع ادعية اول يوم رمضان 2024 مكتوبة من القرآن والسنة النبوية:

– اللهم أعنا على طاعتك على الوجه الذي ترضاه منا يا الله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

– اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وودعنا الأصحاب وفارقنا النعيم وانقطع عنا النسيم.

– اللهم أعنا على صيام نهاره، وقيام ليله، وبلغنا ليلة القدر يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا من الفائزين بها.

– اللهم ارزق جوارحنا الصيام عن المعاصي والذنوب والآثام، اللهم اجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهك العظيم الكريم.، اللهم بلغنا ليلة القدر، وارزقنا الفردوس الأعلى في الجنة.

-اللهم أنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب الصالحات ورحمة المساكين والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام.

– اللهم وفقنا في هذه الليلة المباركة لمرافقة الصالحية البررة، وجنبنا فيها عن الوقوع في الغفلة والعصيان، اللهم أوني برحمتك ومعافاتك يا رب العالمين.

اشتعل البحث خلال الساعات الماضية وإلى الآن على ادعية اول أيام شهر رمضان المعظم الذي نعيشه الأن اعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الأسلامية بكل خير ويمن وبركات، حيث يسعى الجميع للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء لعل الله يقبلهم ويكونوا من المقبولين فكلنا نعلم أن أوله رحمه وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النيران.