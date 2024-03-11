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ابنك هياخد تموين.. فتح الباب لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. التسجيل عبر منصة مصر الرقمية
طريقة تسجيل المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024
تحاول الحكومة وتسعى جاهدة إلى محاولة تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد لذلك أكدت مصادر من داخل وزارة التموين أنها ستفتح الباب لإضافة المواليد على بطاقة التموين ولكن وفقا لشروط محددة من تتوفر فيه تلك الشروط فسيكون عليك التسجيل عبر منصة مصر الرقمية وهذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.
فتح الباب لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024
- إن فتح الباب لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 من المتوقع أن يتم الإعلان عنه في شهر يوليو المقبل وذلك مع إقرار الموازنة العامة للدولة.
- وأن الوزارة سوف تعلن في الوقت المحدد عن آليات جديدة لبدء إضافة المواليد على البطاقات التموينية لزيادة حجم السلع التموينية والمقررات التموينية من الخبز لأفراد العائلة.
حصة الدعم التموينية لأسرة صاحبة بطاقة التموين
أن حصة الدعم التموينية للأسرة صاحبة بطاقة التموين تتوقف على عدد الأفراد في كل أسرة:
- فكل فرد مدرج على بطاقة التموين يستحق الحصول على عدد خمس أرغفة من الخبز بسعر خمس قروش للرغيف الواحد.
- كل فرد مدرج على بطاقة التموين يستحق ان يحصل على سلع تموينية مدعمة بقيمه 50 جنيه للفرد الواحد وحتى أربع أفراد في البطاقة.
- أما الفرد الخامس والسادس فإنهم يحصلون على 25 جنيه.
طريقة تسجيل المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024
عند فتح باب التسجيل للمواليد الجدد على بطاقة التموين سيكون ذلك عبر منصة مصر الرقمية حيث يتم اتباع الخطوات التالية:
- توجه في البداية إلى منصة مصر الرقمية ويمكن الدخول إليها من هنا.
- قم بإنشاء حساب على المنصة واتبع خطوات التسجيل حتى تتمكن من تسجيل الدخول.
- ومن قائمه الخاصة بالخدمات اضغط على إضافة أحد أفراد الأسرة.
- ثم قم بإدخال رقم بطاقة التموين مع كتابة اسم الابن أو الابنة كما هو مكتوب في شهادة الميلاد، قم بوضع الرقم القومي الخاص بالإبن أو الإبنة.
- قم بكتابة صلة القرابة للطفل الذي ترغب في إضافته واضغط على “ضم الأبناء”.
- ومن ثم تقوم بالضغط على اضافة.