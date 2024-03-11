ابنك هياخد تموين.. فتح الباب لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. التسجيل عبر منصة مصر الرقمية

تحاول الحكومة وتسعى جاهدة إلى محاولة تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد لذلك أكدت مصادر من داخل وزارة التموين أنها ستفتح الباب لإضافة المواليد على بطاقة التموين ولكن وفقا لشروط محددة من تتوفر فيه تلك الشروط فسيكون عليك التسجيل عبر منصة مصر الرقمية وهذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.

فتح الباب لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

إن فتح الباب لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 من المتوقع أن يتم الإعلان عنه في شهر يوليو المقبل وذلك مع إقرار الموازنة العامة للدولة.

وأن الوزارة سوف تعلن في الوقت المحدد عن آليات جديدة لبدء إضافة المواليد على البطاقات التموينية لزيادة حجم السلع التموينية والمقررات التموينية من الخبز لأفراد العائلة.

حصة الدعم التموينية لأسرة صاحبة بطاقة التموين

أن حصة الدعم التموينية للأسرة صاحبة بطاقة التموين تتوقف على عدد الأفراد في كل أسرة:

فكل فرد مدرج على بطاقة التموين يستحق الحصول على عدد خمس أرغفة من الخبز بسعر خمس قروش للرغيف الواحد.

كل فرد مدرج على بطاقة التموين يستحق ان يحصل على سلع تموينية مدعمة بقيمه 50 جنيه للفرد الواحد وحتى أربع أفراد في البطاقة.

أما الفرد الخامس والسادس فإنهم يحصلون على 25 جنيه.

طريقة تسجيل المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

عند فتح باب التسجيل للمواليد الجدد على بطاقة التموين سيكون ذلك عبر منصة مصر الرقمية حيث يتم اتباع الخطوات التالية: